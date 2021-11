The Boys 3: Laurie Holden come Crimson Countess in una prima immagine

La rivoluzionaria serie Prime Video acclamata dalla critica The Boys sta tornando per la sua terza stagione.

In un primo sguardo appena rilasciato, i fan in trepidante attesa della data di uscita ancora non annunciata, sono stati in grado di ottenere il first-look ad un nuovo personaggio, verificando una foto di Crimson Countess, che sarà interpretato da Laurie Holden.

Nella foto, vediamo Crimson Countess in posa con le braccia incrociate, che trasmette un’atmosfera di forza e determinazione. Aggiungi un leggero sorrisetto e possiamo aspettarci un atteggiamento sarcastico con un mix di badass. La contessa indossa un completo tutto rosso, completo di stivali con il tacco alto, una cintura con fibbia a doppia “C”, un motivo incrociato sul petto, una maschera per gli occhi e, naturalmente, un mantello.

Anche se non sappiamo molto di più sul nuovo personaggio in questo momento, possiamo aspettarci che scuota le cose nella terza stagione.

Oltre a Holden come Crimson Countess, i nuovi arrivati ​​per la stagione 3 includeranno Jensen Ackles come Soldier Boy, così come Sean Patrick Flanery come Supersonic, Nick Wechsler come Gunpowder e Miles Gaston Villanueva come Blue Hawk.

Qui sotto potete vedere la nuova aggiunta al cast:

The Boys è ideata da Eric Kripke con la produzione di Sony Pictures Television, Amazon Studios, Point Grey Pictures e Original Film e la distribuzione di Amazon Prime Video.

Il cast, invece, è composto da Karl Urban nella parte di William “Billy” Butcher, Antony Starr nel ruolo di Patriota, Jack Quaid che presta il volto a Hughie Campbell, Laz Alonso che incarna Latte Materno, Tomer Kapon (Frenchie), Erin Moriarty nei panni di Starlight e molti altri ancora.

