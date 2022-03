The Boys 3: Prime Video rilascia il teaser trailer della terza stagione

Sono tornati! I ragazzi si stanno preparando per un altro capitolo selvaggio del conflitto tra vigilanti e Supes, mentre Prime Video ha svelato il suo primo teaser della terza stagione.

Previsto per il ritorno venerdì 3 giugno, il teaser di The Boys è stato rilasciato durante il panel SXSW dello show, moderato dal doppiatore Christian Slater e con lo showrunner della serie Eric Kripke insieme ad alcuni membri del cast. L’anteprima di quasi due minuti riserva alcune grandi sorprese in quanto fa posto all’introduzione di Soldier Boy di Jensen Ackles e una grande trasformazione del Billy Butcher di Karl Urban, che sembra dilettarsi con il composto V.

Potete vederlo qua sotto:

Basata sull’omonima graphic novel di Garth Ennis e Darick Robertson, la serie è ambientata in un mondo in cui i supereroi esistono, ma usano i loro superpoteri per vivere vite corrotte e agire come celebrità, la maggior parte delle quali è coperta da una corporazione, la Vought.

The Boys è incentrato sull’ex SAS Billy Butcher mentre assembla una squadra di individui senza poteri per abbattere i “Supes” corrotti ed esporre la verità al mondo.

Karl Urban e Jack Quaid guidano il cast di The Boys insieme a Laz Alonso, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Chace Crawford, Jessie T. Usher e Nathan Mitchell. Sviluppata dal creatore di Supernatural, Eric Kripke, la serie è stata un successo nelle sue prime due stagioni per Amazon Prime Video e ha ottenuto valutazioni costantemente elevate per la piattaforma di streaming, tanto che questi hanno portato Amazon a fare piani per più spin-off, attualmente in lavorazione.

La terza stagione debutterà su Prime Video il 3 giugno del 2022.

