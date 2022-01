The Boys 3: un primo trailer rivela la data d’uscita della terza stagione

Il trailer della terza stagione di Boys è ufficialmente qui e mostra Starlight e Homelander che si riuniscono al quartier generale di Vought International per una conferenza stampa.

Basata sull’omonima graphic novel di Garth Ennis e Darick Robertson, la serie è ambientata in un mondo in cui i supereroi esistono, ma usano i loro superpoteri per vivere vite corrotte e agire come celebrità, la maggior parte delle quali è coperta da una corporazione, la Vought.

The Boys è incentrato sull’ex SAS Billy Butcher mentre assembla una squadra di individui senza poteri per abbattere i “Supes” corrotti ed esporre la verità al mondo.

Karl Urban e Jack Quaid guidano il cast di The Boys insieme a Laz Alonso, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Chace Crawford, Jessie T. Usher e Nathan Mitchell. Sviluppata dal creatore di Supernatural, Eric Kripke, la serie è stata un successo nelle sue prime due stagioni per Amazon Prime Video e ha ottenuto valutazioni costantemente elevate per la piattaforma di streaming, tanto che questi hanno portato Amazon a fare piani per più spin-off, attualmente in lavorazione.

Adesso Amazon ha condiviso un trailer ufficiale per la terza stagione di The Boys.

Il video, in cui Homelander e Starlight si riuniscono alla Vought Tower di fronte a un gruppo di giornalisti, termina con la rivelazione della data di uscita della terza stagione che sembra essere fissata per giugno il 3 del 2022.

Potete dare un’occhiata alla rivelazione di seguito:

Mi piace: Mi piace Caricamento...