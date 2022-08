The Boys 4: Jeffrey Dean Morgan si è unito al cast della serie Amazon

Jeffrey Dean Morgan si è unito al cast della serie Amazon, The Boys, per la stagione 4 come guest star ricorrente. I dettagli sul personaggio che interpreterà rimangono nascosti.

Il suo lavoro nella serie riunirà Morgan con il creatore di Supernatural Eric Kripke, che funge da showrunner di The Boys. Durante il suo periodo nella serie CW ha interpretato John Winchester in un ruolo ricorrente.

Kripke ha recentemente parlato dei suoi tentativi di assicurarsi la partecipazione di Morgan alla nuova stagione, dicendo a E News: “Jeffrey Dean Morgan è un superfan dello show, quindi lui e io stiamo parlando. Stiamo cercando di capire qualcosa per la quarta stagione. Niente di finalizzato ancora, ma io e lui stiamo chattando e cercando un modo per far funzionare una sua partecipazione con il suo fitto programma. Quindi, rimanete sintonizzati”.

Basata sull’omonima graphic novel di Garth Ennis e Darick Robertson, la serie è ambientata in un mondo in cui i supereroi esistono, ma usano i loro superpoteri per vivere vite corrotte e agire come celebrità, la maggior parte delle quali è coperta da una corporazione, la Vought.

The Boys è incentrato sull’ex SAS Billy Butcher mentre assembla una squadra di individui senza poteri per abbattere i “Supes” corrotti ed esporre la verità al mondo. Karl Urban e Jack Quaid guidano il cast di The Boys insieme a Laz Alonso, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Chace Crawford, Jessie T. Usher e Nathan Mitchell. Sviluppata dal creatore di Supernatural, Eric Kripke, la serie è stata un successo nelle sue prime due stagioni per Amazon Prime Video e ha ottenuto valutazioni costantemente elevate per la piattaforma di streaming, tanto che questi hanno portato Amazon a fare piani per più spin-off, attualmente in lavorazione. La terza stagione ha debuttato su Prime Video il 3 giugno del 2022.

