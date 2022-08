The Boys 4: tweet dello showrunner e del cast lasciano intendere l’inizio della produzione

Lo showrunner di The Boys ha condiviso una sua foto in viaggio verso Toronto, dove sono state girate le tre stagioni precedenti.

Dopo aver concluso la sua terza stagione all’inizio di luglio, i fan della serie di supereroi di Prime Video The Boys hanno atteso con il fiato sospeso nuove informazioni sulla serie già confermata per una stagione 4. Ora, sembrerebbe che la squadra stia tornando in Canda, dove sono state girate tutte le stagioni precedenti.

L’anticipazione arriva sotto forma di un tweet di Kripke, che lo mostra in procinto di salire a bordo di un volo per Toronto, in Canada. Questo è stato seguito dalla pagina Twitter ufficiale di The Boys che ha pubblicato il proprio tweet con la didascalia “Solo alcune persone che volano, nient’altro da vedere qui”.

In allegato al post c’era l’immagine che Kripke ha twittato così come le immagini di Antony Starr e Chace Crawford, che interpretano rispettivamente i membri dei Sette, Patriota e Abisso; Karen Fukuhara, che interpreta Kimiko; e Jack Quaid, che interpreta Hughie, tutti sui propri voli. Ciò porta alla speculazione che le riprese della stagione 4 dell’amata e acclamata serie stiano per iniziare.

Come ulteriore conferma che The Boys sta per cominciare la produzione della stagione 4 c’è un’intervista della star della serie, Karl Urban, con Collider alla fine di giugno, dove ha detto che le riprese sarebbero dovute iniziare a circa due mesi dopo, il 22 agosto.

Qui sotto il post:

Basata sull’omonima graphic novel di Garth Ennis e Darick Robertson, la serie è ambientata in un mondo in cui i supereroi esistono, ma usano i loro superpoteri per vivere vite corrotte e agire come celebrità, la maggior parte delle quali è coperta da una corporazione, la Vought.

The Boys è incentrato sull’ex SAS Billy Butcher mentre assembla una squadra di individui senza poteri per abbattere i “Supes” corrotti ed esporre la verità al mondo. Karl Urban e Jack Quaid guidano il cast di The Boys insieme a Laz Alonso, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Chace Crawford, Jessie T. Usher e Nathan Mitchell. Sviluppata dal creatore di Supernatural, Eric Kripke, la serie è stata un successo nelle sue prime due stagioni per Amazon Prime Video e ha ottenuto valutazioni costantemente elevate per la piattaforma di streaming, tanto che questi hanno portato Amazon a fare piani per più spin-off, attualmente in lavorazione. La terza stagione ha debuttato su Prime Video il 3 giugno del 2022.

