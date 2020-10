The Boys: Antony Starr parla del finale, della terza stagione e di alcuni dettagli sull’interpretare Patriota

Poche persone capiscono quanto sia stata una stagione selvaggia la seconda di The Boys di Antony Starr.

Nei panni di Patriota, l’Ubermensch profondamente turbato e profondamente violento visto da molti come il più grande supereroe di tutti i tempi, Starr è spesso coinvolto nei momenti più divertenti e inquietanti dello spettacolo. E la sua visione di alcune delle più grandi scelte fatte quest’anno offre molta chiarezza su cosa, esattamente, sta succedendo nella sua testa.

Durante una recente intervista estesa con Collider, Starr ha parlato di molti dettagli affascinanti riguardo questa stagione, inclusi gli episodi finali. E ci sono state molte rivelazioni sorprendenti, come il fatto che durante l’udienza del Congresso che diventa un bagno di sangue alla fine dell’episodio 7, è effettivamente riuscito a rimanere perfettamente pulito durante le riprese.

“È interessante notare che era piuttosto bizzarro perché non c’era nulla a cui reagire quando eravamo lì. Perché sono tutti effetti visivi e poi hanno usato cannoni a sangue su altre persone. Colby Minifie, che interpreta Ashley, ha avuto un po’ di sangue su di lei, come anche altre persone. Ma poiché il mio vestito è così costoso e difficile da pulire, non volevano danneggiarlo, quindi hanno detto: ‘Beh, no, Patriota non ha sangue su di lui perché dovremmo spendere un sacco di soldi per pulirlo e magari lo rovineremmo, che è più di quanto valga l’attore’. Quindi, non ho dovuto fare alcun lavoro con cannone a sangue.

Quando hai un vero effetto sangue, o un vero sostegno fisico o un effetto speciale, è ovviamente molto più facile non reagire. Fondamentalmente avevamo solo le telecamere su di noi e uno degli AD ha gridato: ‘Una testa esplode! Due teste esplodono! Tre teste saltano in aria! Sapevamo dove guardare ed era tutto abbastanza surreale. Come reagisci quando le teste delle persone iniziano a esplodere? Non posso davvero rispondere.”