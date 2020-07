The Boys: Jeffrey Dean Morgan potrebbe unirsi alla terza stagione

Se non hai visto The Boys, interrompi immediatamente ciò che stai facendo e perditi nella la prima stagione su Amazon Prime.

Lo spettacolo, su una squadra di ragazzi più o meno medi che sorvegliano i supereroi che abusano del loro potere, è stato senza dubbio una delle migliori nuove serie uscite l’anno scorso. Con la stagione 2 in arrivo in anteprima a settembre, grazie a Collider possiamo riportarvi una notizia davvero particolare, un’intervista con lo showrunner Eric Kripke sulla serie, e in particolare sull’opportunità o meno che Jeffrey Dean Morgan possa apparire nel cast in futuro.

Qualche contesto – Morgan ha fatto pressioni pubblicamente per un ruolo nello show su Twitter l’anno scorso, e Kripke ha risposto positivamente, osservando che potrebbe scrivergli un ruolo nella terza stagione. Morgan si adatta perfettamente al grintoso umorismo oscuro di The Boys, quindi allo showrunner è stato chiesto si ha preso in considerazione la richiesta dell’attore.

“Assolutamente. C’è già un ruolo di cui stiamo già parlando. Ci piace coordinare. Perché sai, è in The Walking Dead, quindi ha un’altra casa. Ma abbiamo già parlato di un ruolo e potrebbe esserci del potenziale. Proprio la scorsa settimana abbiamo letteralmente inviato messaggi avanti e indietro per cercare di capire come farlo entrare nello show. Non credo sia ancora un affare fatto, ma la volontà c’è e ne stiamo entrambi parlando.”

The Boys è una serie tv targata Amazon, creata e scritta da Erick Kripke, tratta dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, e con Hartley Gorenstein come produttore. La colonna sonora è composta da Christopher Lennertz.

Nel cast Karl Urban (Billy Butcher), Jack Quaid (Hugh “Hughie” Campbell), Antony Starr (John / Patriota), Erin Moriarty (Annie January / Starlight) e Dominique McElligott (Queen Maeve).

La seconda stagione dovrebbe arrivare nell’estate del 2020.

