The Boys: nuova clip per la seconda stagione e confermata la terza

Direttamente dal Comic-Con at Home arriva una nuova clip per la seconda stagione di The Boys, insieme alla conferma dell’arrivo di una terza stagione.

The Boys è una delle serie firmate Amazon Prime Video di maggior successo, e durante il panel dedicato alla serie creata da Eric Kripke, tratta dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, tenutosi durante il Comic-Con at Home (la versione casalinga del celebre Comic-Con a causa della pandemia da Coronavirus).

Durante in panel è stata mostrata una nuova clip dedicata alla seconda stagione della serie in arrivo il 4 sette,bre, ma non tutti gli episodi saranno disponibili sin dal giorno della premiere della serie. Infatti è stato rivelato che solo i primi tre episodi della seconda stagione di The Boys saranno disponibili il 4 settembre, mentre gli altri verranno rilasciati uno a settimana a partire da quella successiva.

Qui di seguito trovate la clip in questione.

Ma attenzione, altre buone notizie per i fan della serie dal panel virtuale del Comic-Con. È stato infatti ufficializzato che la serie avrà una terza stagione in arrivo nel 2021. Annuncio che è stato celebrato con un nuovo banner rappresentante i Sette.

Qui di seguito invece trovate il video integrale del panel dedicato a The Boys.

The Boys è una serie tv targata Amazon, creata e scritta da Erick Kripke, tratta dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, e con Hartley Gorenstein come produttore.

La colonna sonora è composta da Christopher Lennertz.

Nel cast Karl Urban (Billy Butcher), Jack Quaid (Hugh “Hughie” Campbell), Antony Starr (John / Patriota), Erin Moriarty (Annie January / Starlight) e Dominique McElligott (Queen Maeve).

I primi tre episodi della seconda stagione saranno disponibili dal 4 settembre 2020, mentre i restanti verranno rilasciati con cadenza settimanale.

