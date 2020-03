The Boys: nuove immagini per la seconda stagione

Inganniamo la noia da quarantena e godetevi queste nuove immagini per la seconda stagione della serie The Boys.

L’emergenza Coronavirus ha fermato diverse produzioni cinematografiche televisive, da The Batman fino alla seconda stagione di The Witcher, ed è stato anche cancellato il PaleyFest. Manifestazione durante la quale avrebbero dovuto mostare alla stampa delle scene della seconda stagione dell’acclamata serie super eroistica The Boys, disponibile su Amazon Prime Video.

Serie la cui prossima stagione dovrebbe arrivare senza problemi, in quanto le riprese sono terminate da diverso tempo e la post-produzione produce anche con la crew che lavora a distanza. Infatti a confermare che i lavori non si sono fermati è stato lo stesso Eric Kripke, showunner della serie, con un tweet nel quale comunica:

Avete un caso violento di Ansia da Apocalisse? C’è una cura! Guardate The Boys su Prime Video! Guardate la serie che i recensori definiscono “blasfema” e “un’opera perversa e malata”! Io sto lavorando duramente (e da remoto) alla seconda stagione. Ecco un paio di immagini!

Ed infatti ci regala anche due nuove immagini che mostrano i personaggi di Butcher (Karl Urban) e The Patriot (Antony Starr).

The Boys è una serie tv targata Amazon, creata e scritta da Erick Kripke, tratta dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, e con Hartley Gorenstein come produttore.

La colonna sonora è composta da Christopher Lennertz.

Nel cast Karl Urban (Billy Butcher), Jack Quaid (Hugh “Hughie” Campbell), Antony Starr (John / Patriota), Erin Moriarty (Annie January / Starlight) e Dominique McElligott (Queen Maeve).

La seconda stagione dovrebbe arrivare nell’estate del 2020.

Mi piace: Mi piace Caricamento...