The Boys: Shawn Ashmore sarà Lamplighter nella seconda stagione

Shawn Ashmore interpreterà Lamplighter nella seconda stagione di The Boys.

La seconda stagione della fortunata serie Amazon The Boys arriverà il 4 settembre 2020, con il ritorno dei folli personaggi che si sono incontrati nella prima stagione, ma anche con alcuni volti nuovi che continuano ad essere svelati nonostante abbiamo già avuto modo di vedere trailer, poster e clip per la nuova stagione della serie.

Infatti arriva solo oggi la news secondo cui l’attore Shawn Ashmore interpreterà Lamplighter nella seconda stagione di The Boys. Il personaggio era già stato presentato nella prima stagione verbalmente, ma solo ora si potrà vederlo in azione in carne ed ossa.

Lamplighter era inizialmente un membro dei Sette, che lasciò per misteriosi motivi e venne rimpiazzato da Starlight. Egli è anche la ragione per la quale i The Boys si sono sciolti inizialmente, e la sua comparsa potrebbe portare a galla fastidiosi e dolorosi ricordi.

L’ironia di tutto ciò sta nella scelta dell’interprete del personaggio, in quanto Ashmore è famoso per aver interpretato nella saga degli X-Men Bobby Drake / Uomo Ghiaccio, il quale ha dei poteri opposti a quelli di Lamplighter. Infatti, egli risulta essere una sorta di parodia di Lanterna Verde, solo che invece di utilizzare dell’energia uscente da un anello userà la pirocinesi per manipolare il fuoco a proprio piacimento.

Qui di seguito trovate un primo sguardo ufficiale ad Ashmore nei panni del personaggio con una dichiarazione di Erick Kripke, showrunner della serie:

Siamo eccitati all’idea di che Shaw […] abbia voluto interpretare la parte cruciale di Lamplighter. Conferisce così tanta profondità, minaccia e questa misantropica stanchezza a questo ex-membro dei Sette. E Shawn è davvero una brava persona. Siamo così grati che si sia uniti nella nostro sanguinosa famiglia.

Fonte: Comicbook

The Boys è una serie tv targata Amazon, creata e scritta da Erick Kripke, tratta dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, e con Hartley Gorenstein come produttore.

La colonna sonora è composta da Christopher Lennertz.

Nel cast Karl Urban (Billy Butcher), Jack Quaid (Hugh “Hughie” Campbell), Antony Starr (John / Patriota), Erin Moriarty (Annie January / Starlight) e Dominique McElligott (Queen Maeve).

I primi tre episodi della seconda stagione saranno disponibili dal 4 settembre 2020, mentre i restanti verranno rilasciati con cadenza settimanale.

