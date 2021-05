The Bride: Nathalie Emmanuel e Garrett Hedlund nel cast del film ispirato a Dracula

Nathalie Emmanuel e Garrett Hedlund reciteranno in The Bride, un thriller horror della Screen Gems che sarà diretto da Jessica M. Thompson.

Blair Butler ha scritto la sceneggiatura originale, basata su una suoa idea, con le revisioni di Thompson. Emile Gladstone sta producendo.

Ispirato al Dracula di Bram Stoker, il film è un thriller horror contemporaneo che racconta la storia di una giovane donna che viene corteggiata e s’innamora, solo per rendersi conto che è al centro di una cospirazione gotica in corso. Data la popolarità della proprietà intellettuale di Dracula, i dirigenti sono entusiasti della possibilità di questo progetto, vedendolo come un potenziale franchise.

I prossimo progetti di Emmanuel sarà il nono capitolo di Fast & Furious e Army of Thieves, il prequel di Army of the Dead di Zack Snyder. In precedenza ha interpretato il ruolo di Missandei nella serie di successo della HBO, Game of Thrones; La miniserie di Hulu, Quattro matrimoni e un funerale; e Die Hart di Quibi, in cui ha recitato al fianco di Kevin Hart e John Travolta.

