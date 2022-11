The Chronology of Water: Kristen Stewart debutterà alla regia con Imogen Poots come protagonista e Ridley Scott come produttore

Il debutto alla regia di Kristen Stewart, con The Chronology of Water, sta finalmente divenendo realtà.

Nel 2018, la Stewart ha rivelato per la prima volta i suoi piani di scrivere e dirigere un adattamento del libro di memorie di Lidia Yuknavitch del 2011, The Chronology Of Water. Negli anni successivi, la Stewart avrebbe lottato per ottenere finanziamenti per il suo progetto, in parte a causa del suo desiderio di girare il film con una piccola troupe di cinque persone con un programma di riprese approssimativo lungo la costa dell’Oregon, da dove proviene Yuknavitch.

Tuttavia, Stewart non ha rinunciato al progetto e ha sperato che si sarebbe realizzato prima piuttosto che dopo.

Ora, grazie a Deadline, possiamo rivelarvi che il suo sogno sta per divenire realtà, con Imogen Poots come protagonista. Stewart scriverà insieme ad Andy Mingo la sceneggiatura basata sul libro di memorie di Yuknavitch. L’etichetta Scott Free di Ridley Scott produrrà il progetto.

In una dichiarazione, la Stewart descrive cosa significa per lei il libro di memorie, perché ritiene che debba essere adattato per lo schermo e la sua eccitazione per il casting di Poots.

“Il libro di memorie di Lidia onora radicalmente l’esperienza corporea. Rendere quell’esperienza fisica mi sembra vitale e ciò che significa questo impulso… doveva assolutamente diventare un film. Questo progetto è in corso da cinque anni con l’aiuto di Scott Free, che non potrei essere più privilegiata di avere come partner e amici. Imogen Poots porterà il peso di questo film e e quello della vita di Lidia. Lei può farcela. Sono più che fortunata ad averla.”

Dopo essersi fatta notare per la prima volta in giovane età con ruoli in Panic Room, Speak, Catch That Kid e Zathura: A Space Adventure, Stewart ha raggiunto la celebrità globale per il suo ruolo nella serie di film di Twilight. Dopo la fine della saga criticata dalla critica (ma amata dai fan), il personaggio di Bella Swan è rimasto con la Stewart, ed è stato estremamente difficile per lei liberarsi di quel bagaglio.

Così, Stewart ha iniziato ad affinare la sua arte su una varietà di progetti indipendenti di basso profilo come Clouds of Sils Maria e Personal Shopper. Nel 2017, Stewart ha fatto il salto alla regia con il cortometraggio Come Swim, prodotto da Scott Free. Ora, Stewart si riunirà con la società di produzione sostenuta da Ridley Scott per il suo debutto alla regia, The Chronology Of Water.

La Stewart aveva precedentemente espresso interesse nello scegliere un “attore davvero spettacolare” per interpretare la protagonista femminile del film, e l’ha assolutamente trovato in Poots, una stella nascente vista di recente in Outer Range di Prime Video.

