The Clone Wars 7: ecco la data d’uscita e la conferma che sarà la stagione conclusiva

Dopo mesi dall’annuncio ufficiale finalmente The Clone Wars ha rivelato il proprio obiettivo per la data della premiere dell’attesissimo settima stagione.

Le avventure finali dell’amatissima serie animata di Star Wars saranno presentate in anteprima il 17 febbraio 2020, stando a quanto raccontato dal regista e supervisore Dave Filoni a EW. E sarà davvero l’ ultima stagione, vista la propensione in corso dello show di essere resuscitato e il lancio di Disney +?

“Lo è”, dice. “Concluderà la storia che George Lucas e io abbiamo iniziato insieme. Potrebbero esserci storie dopo che si svolgono con molti di quei personaggi. Ma soprattutto per me come regista di The Clone Wars, essendo così pratico, ho scritto e diretto gli ultimi quattro episodi. È la fine di qualcosa di cui mi sento davvero bene.”

La notizia è stata annunciata al D23 Expo annuale della Disney ad Anaheim venerdì. Ci sono 12 episodi nell’ultima stagione che andranno in onda su Disney +.

La rivelazione segna il punto finale di un lungo e insolito viaggio per lo show. Star Wars: The Clone Wars è iniziato con un lungometraggio nel 2008. Poi si è trasformato in una serie per Cartoon Network nel 2009. Dopo che la Disney ha acquistato la Lucasfilm nel 2012, la società ha deciso di terminare la serie con la stagione 5 lanciando poi i suoi titoli animati (Rebels e Resistance). Ma la forza del fandom di The Clone Wars era forte e Netflix ha pagato per la sesta stagione in onda nel 2014.

Dopo che la Disney ha annunciato il proprio servizio di streaming, la società ha deciso di optare per un settimo e ultimo round per Disney +. Filoni ha detto che Clone Wars presenterà Darth Maul e Ahsoka Tano che torneranno in un conflitto noto come “l’assedio di Mandalore”.

