The Clone Wars: Dave Filoni a proposito dell’ultima stagione e dell’apporto di George Lucas

Dopo l’originale Star Wars del 1977 e L’Impero Colpisce Ancora degli anni ’80, la proprietà di Star Wars che è probabilmente la più universalmente amata dal fandom del franchise è la serie animata Star Wars: The Clone Wars, che si concluderà il 4 maggio su Disney +.

E vicino nel cuore dei fan potrebbe esserci la serie Disney + live-action The Mandalorian, che è stata presentata in anteprima ad ottobre e tornerà per la stagione 2 questo autunno.

La forza motrice creativa in entrambi gli spettacoli è Dave Filoni, animatore, scrittore, produttore e regista che funge da supervisore alla regia in Clone Wars e produttore esecutivo e regista in Mandalorian (che ha Jon Favreau come showrunner). Dato il lavoro di Filoni sulle due acclamate serie, oltre al lavoro di supervisione delle serie animate Star Wars Rebels e Star Wars Resistance, Filoni ha probabilmente messo in scena più ore di Star Wars rispetto a qualsiasi altra persona, incluso il creatore della saga George Lucas, che è il mentore di Filoni.

The Clone Wars è anche, forse, la serie TV animata più bella mai realizzata. Lo spettacolo è esattamente come il classico Star Wars. La serie racconta la storia di Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker insieme a una lunga lista di personaggi secondari (inclusa l’eroina Ahsoka Tano), e si svolge tra e tra gli eventi di Episodio 2 ed Episodio 3.

Mentre la serie si avvicina al suo finale, la sua storia è parallela all’atto finale de La Vendetta dei Sith, mentre Darth Sidious si prepara a eseguire il suo Ordine 66 che annienterà i Jedi. Di recente EW ha parlato con Filoni del completamento di The Clone Wars, cercando naturalmente di ottenere qualche informazione sulla stagione 2 di Mandalorian.

A quanto pare Filoni aveva diverse domande a cui dare risposta negli ultimi episodi, ma una di quelle che gli stavano più a cuore riguardava Ahsoka:

“Stavo cercando di rispondere alla storia di Ahsoka, alla storia di Rex, dando forma a quelle. George ha caratterizzato la storia di Anakin nel film, quindi ho cercato di lavorare sempre a sostegno di ciò, ma poi ho anche dato un punto di vista su di esso che proviene da questi altri personaggi che lo conoscono o altri personaggi che lo circondano, senza cambiare la natura di ciò che il messaggio di George ha significato per Star Wars e il percorso di Anakin. Queste sono alcune dei concetti chiave che dovevo inserire in Rebels. Sai, Rebels non era solo una serie che doveva una storia finita per incrociarsi con Rogue One o Una Nuova Speranza, ma si trattava di raccontare una storia su un bambino e la sua famiglia. Sto cercando di dare una grande prospettiva ai Jedi in questa guerra in cui hanno combattuto, e come la galassia è diventata un impero, in modo più dettagliato di quanto non fosse stato fatto prima.”

Secondo alcune voci nella stagioni finale di Clone Wars è tornata la mano di George Lucas dietro le quinte, ma quanto di ciò è vero? Quanta della sua influenza e dei suoi consigli sono stati determinanti per la creazione della settima e ultima stagione?

“George e io parliamo ancora e gli chiedo sempre alcune cose, e si sta davvero divertendo a guardarli. Ciò che è in gioco sono cose di cui avevamo discusso anni fa. La Bad Batch doveva essere protagonista di una serie di storie che avevamo scritto durante degli incontri, e l’arco narrativo di Trace e Rafa è stato adattato da di contorno a centrale. Questi ultimi quattro episodi erano probabilmente i meno sviluppati. Ci sono elementi che sono rimasti gli stessi. Come l’assedio di Mandalore. Sapevamo che Ahsoka era andata lì per affrontare Darth Maul. Ho anche effettivamente avuto versioni di quelle storie. Perché il processo creativo di The Clone Wars è stato interrotto, non pensavo che l’avremmo mai finito, ma poiché l’abbiamo finito, quando realizzi una storia e la guardi, trovi nuove cose da revisionare e altre che devono essere completate, dialoghi e scene cambiano e c’è molto lavoro. Non aveva visto nulla fino a quando non è stato rilasciato. Lo rispetto così tanto, e avendo lavorato con lui, voglio solo assicurarmi di fare tutto nel modo giusto. Quindi controllo di tanto in tanto le cose con lui. Se ho avuto successo, è davvero perché ci ha insegnato e si è preso il tempo per farlo. Ha insegnato ciò che pensava facesse funzionare o meno questo progetto. Un piccolo errore può rovinare molte cose. Quindi spero di aver capito bene ciò che mi ha trasmesso.”

Csono così tante domande persistenti su Mandalore, dal perché l’Impero l’ha preso di mira, al perché le loro regole tribalistiche sono cambiate, come anche in che misura verrà colmato il divario con ciò che sappiamo da The Mandalorian?

“Sono domande davvero interessanti, affascinanti e valide. Ma non so se il compito di questa storia sia quello di colmare il divario. Questa storia dovrebbe riguardare ciò di cui questi personaggi hanno bisogno e quali sono i loro desideri. Potrebbero esserci cose che gettano ombre in determinate direzioni; sono sicuro che le persone vedranno connessioni che io non vedo. Non era come uno degli obiettivi principali. Ci sono pietre miliari in tutto, Jon Favreau ha lavorato su Clone Wars con me, ne abbiamo parlato, quindi ne è consapevole. Metti insieme le connessioni che puoi settare, per far sembrare la galassia vasta quanto vorremmo che fosse. Ci sono piccole cose, ma principalmente più all’interno della stessa serie, con rimandi che probabilmente si rifletterebbero maggiormente su Rebels, perché il periodo dei ribelli è più vicino alla fine di Clone Wars.”

