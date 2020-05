The Clone Wars: Dave Filoni commenta il rumor circa la serie live-action su Ahsoka

La forza motrice creativa che accomuna due degli show televisivi più celebri del franchise di Star Wars, The Clone Wars e The Mandalorian, è Dave Filoni, animatore, scrittore, produttore e regista che funge da supervisore alla regia in Clone Wars e produttore esecutivo e regista in Mandalorian (che ha Jon Favreau come showrunner).

Dato il lavoro di Filoni sulle due acclamate serie, oltre al lavoro di supervisione delle serie animate Star Wars Rebels e Star Wars Resistance, Filoni ha probabilmente messo in scena più ore di Star Wars rispetto a qualsiasi altra persona, incluso il creatore della saga George Lucas, che è il mentore di Filoni

Mentre la serie si avvicina al suo finale, la sua storia è parallela all’atto finale de La Vendetta dei Sith, mentre Darth Sidious si prepara a eseguire il suo Ordine 66 che annienterà i Jedi, ma vede sopratutto al centro Ahsoka Tano, la ex-padawan di Anakin Skywalker, molto amata dai fan.

Di recente EW ha parlato con Filoni del completamento di The Clone Wars, cercando naturalmente di ottenere qualche informazione sulla stagione 2 di Mandalorian. Visto l’affetto che molti rivolgono al grande personaggio, è naturale che altrettanti vogliano vedere sempre di più, e dopo aver la vista in Rebels, mentre aspettiamo di capire se le voci della sua comparsa in The Mandalorian siano vere, cosa può dirci il buon Filoni sul rumor circa il sui presunto live-action su Ahsoka?

“Tutte quelle voci!”, ha detto Filoni. “Nel corso degli anni le persone mi hanno sempre chiesto di quel personaggio e delle potenziali possibilità di un adattamento live-action. È un vero merito per il team di animazione, e per tutti coloro che sono stati coinvolti nella sua creazione nel corso degli anni, che i fan dicano: ‘Ehi, sarebbe fantastico. Vorremmo vederlo’. E le discussioni che la circondano. Quando abbiamo iniziato nel 2008, dare ad Anakin Skywalker un giovane Padawan non era in cima alle aspettative per molte persone. Sembrava un po’ fuori dal campo sinistro e rischioso. George ha sempre saputo invece che avrebbe funzionato se l’avessimo fatto nel modo giusto. La cosa grandiosa del personaggio è che si è dimostrata vincente e si è guadagnata il suo posto tra le star di Star Wars. Quindi, qualunque sia il futuro, chi lo sa? Ma per ora, vedremo questo finale di Clone Wars e guarderemo come va.”

