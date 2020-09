The Comedy Rule: il trailer della miniserie sull’indagine delle manomissioni elettorali del 2016

Le elezioni del 2020 si stanno surriscaldando negli Stati Uniti e Showtime ha il momento di programmazione perfetto per accompagnare tutta la follia.

The Comey Rule è un adattamento in due parti di serie limitata e una drammatizzazione di eventi discussi nel libro best seller dell’ex direttore dell’FBI James Comey, A Higher Loyalty, che tratta specificamente del presidente Donald Trump (interpretato da Brendan Gleeson) e dell’indagine sulle manomissioni elettorali del 2016.

Una parte si concentra su un’indagine sul controverso server di posta elettronica privato di Hillary Clinton e su come ha influenzato le elezioni di quattro anni fa, mentre l’altra fa luce sui primi mesi della presidenza Trump. Per tutto il tempo, Jeff Daniels respinge Trump nei panni di James Comey.

The Comey Rule vede nel cast anche Holly Hunter nei panni dell’ex procuratore generale Sally Yates, mentre la star di House of Cards, Michael Kelly, interpreta l’ex direttore dell’FBI Andrew McCabe, Jennifer Ehle (Contagion) interpreta Patrice Comey, Jonathan Banks è l’ex direttore dell’intelligence nazionale James Clapper, Kingsley Ben-Adir (l’imminente One Night in Miami) interpreta il presidente Obama e Peter Coyote è Robert Mueller. È diretto da Billy Ray (Captain Phillips).

Potete vedere il trailer di The Comey Rule qui sotto:

