The Conjuring non fa più paura: il pubblico preferisce la violenza eccessiva di The Nun 2!

Il terrore ha un nuovo volto, e si chiama “The Nun 2“. Il nono capitolo dell’intricato universo di The Conjuring, diretto con maestria da Michael Chaves, ha scatenato un’ondata di eccitazione e orrore nei cinema di tutto il mondo. Ma c’è qualcosa di diverso questa volta, qualcosa di inaspettato. Chaves ha svelato in una recente intervista a Entertainment Weekly che, dopo i primi test con il pubblico, è emerso un desiderio inaspettato: il pubblico voleva più violenza, più terrore, più caos.

Sebbene “The Nun 2” avesse già un livello di violenza notevole, sembrava che il pubblico avesse sviluppato una sete insaziabile per la brutalità cinematografica. Il regista ha risposto prontamente alle richieste degli spettatori, aggiungendo ulteriori scene e incrementando il livello di violenza. Questo cambiamento drastico dimostra come il pubblico moderno sia in continua evoluzione, sempre alla ricerca di nuove e spaventose esperienze.

Perfino nei confronti dei film tradizionali di The Conjuring, “The Nun 2″ si è rivelato un titolo incredibilmente più audace. E sembra che la mossa abbia pagato: il film sta mietendo successi al botteghino, mentre il pubblico si abbandona a un’esperienza di terrore senza precedenti.

The Conjuring: tutti i terrificanti capitoli del franchise

“The Conjuring” è una delle saghe cinematografiche più spaventose e amate degli ultimi anni. Questo universo dell’orrore ha catturato l’immaginazione degli spettatori con la sua miscela unica di verità e finzione. Ecco una panoramica dei capitoli che compongono questa tetra e avvincente serie:

The Conjuring (2013): Il film che ha dato il via a tutto, diretto da James Wan, segue le indagini paranormali di Ed e Lorraine Warren. Annabelle (2014): La famosa bambola posseduta diventa il centro delle attenzioni in questo spin-off, portando terrore nelle case di chiunque la possieda. The Conjuring 2 (2016): Ed e Lorraine Warren si dirigono a Londra per indagare su un nuovo caso di possessione demoniaca in questo sequel che vi terrà con il fiato sospeso. Annabelle: Creation (2017): Questo prequel svela le origini oscure della sinistra bambola Annabelle. The Nun (2018): Un’altra entità malvagia si rivela nel Romania del 1952, introducendo il personaggio di Valak. The Curse of La Llorona (2019): Un’entità spettrale messicana terrorizza una madre e i suoi figli in questo capitolo collegato. Annabelle Comes Home (2019): Annabelle scatena il caos nella casa dei Warren, dando vita a nuovi orrori. The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021): Ed e Lorraine Warren affrontano una nuova sfida legale e soprannaturale in questo capitolo che getta nuova luce sulla loro incredibile storia. The Nun 2 (2023): Il nono capitolo dell’universo di The Conjuring, dove il terrore è spinto oltre i limiti e la violenza è inaspettatamente protagonista.

Con questi titoli, “The Conjuring” ha creato un mondo di terrore che continua a terrorizzare gli spettatori in tutto il mondo!