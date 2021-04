The Conjuring: The Devil Made Me Do It, ecco il primo trailer del nuovo capitolo della saga horror

The Conjuring è diventato facilmente uno dei franchise horror più seguiti dell’ultimo decennio, poiché il pubblico era ansioso di vedere le avventure in corso (e per molti assolutamente terrificanti) della famiglia Warren.

The Conjuring: The Devil Made Me Do It di questa estate fornirà ai fan l’ultimo capitolo del franchise in un modo completamente nuovo, poiché sarà disponibile sia nei cinema che su HBO Max. Le prime foto di The Devil Made Me Do It sono state rilasciate, poco prima del primo trailer ufficiale.

The Devil Made Me Do It rivela una storia agghiacciante di terrore, omicidio e un male sconosciuto che ha scioccato persino gli investigatori del paranormale Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga). Uno dei casi più clamorosi prevenienti dai loro file, inizia con una lotta per l’anima di un giovane ragazzo, poi li porta al di là di qualsiasi cosa avessero mai visto prima. Il caso è diventato storia perché è stata la prima volta in assoluto nella storia degli Stati Uniti che un sospettato di omicidio avrebbe usato la possessione demoniaca come difesa.

“In molti modi, questo è il più grande film di Conjuring”, ha recentemente confermato il regista Michael Chaves a IGN. “Ho mostrato il montaggio finale a [la star] Vera [Farmiga] e suo marito e loro hanno acconsentito, e hanno detto: ‘Questo è il film più oscuro’. Scava in un materiale davvero oscuro. Questo è sicuramente un caso in cui ci sono conseguenze reali, ci sono vittime reali. Una delle cose a cui [il creatore della serie] James [Wan] ed io ci siamo collegati mentre giravamo La maledizione della Llorona. era condividere molti degli stessi film preferiti, e uno di questi è Se7en. Entrambi adoriamo quel film, e così quando è venuto da me con questa sceneggiatura, in pratica ha detto: ‘E’ Seven, ma nell’universo di The Conjuring’. E sapeva che per me era come l’erba gatta.”

