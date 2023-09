The Continental: il trailer svela i segreti dell’Hotel degli Assassini!

Un’esplosione di adrenalina e mistero ha travolto il mondo del cinema e delle serie TV con l’uscita del trailer ufficiale di “The Continental: dal mondo di John Wick”. Questo prequel in tre parti, pronto a sbarcare su Prime Video, promette di immergerci nelle viscere oscure dell’iconico hotel che funge da punto d’incontro per i criminali più temuti del pianeta.

Il trailer ci riporta indietro nel tempo, precisamente agli anni ’70, e ci offre una visione affascinante dell’esclusivo hotel. Con il primo episodio in arrivo il venerdì 22 settembre e successivi capitoli rilasciati settimanalmente, questa serie avvincente ci guiderà attraverso un viaggio unico nelle origini di “The Continental”. Vedremo questo enigmatico mondo attraverso gli occhi di un giovane Winston Scott, un uomo che sarà trascinato nelle profondità dell’infernale New York degli anni ’70, costretto a confrontarsi con un passato che credeva di aver sepolto per sempre. Winston intraprenderà un percorso pericoloso nel misterioso sottobosco dell’hotel, determinato a conquistare il trono che tanto desidera.

The Continental: un cast di stelle e un team di produzione d’eccellenza

Le stelle si sono allineate per “The Continental: dal mondo di John Wick”, prodotto da Lionsgate Television. Questa serie ci porterà indietro ai giorni d’oro dell’hotel più famoso di New York per malviventi, offrendo uno sguardo esilarante su ciò che ha contribuito a creare il mito di “The Continental”. Nel cast, troviamo nomi illustri come Colin Woodell, Mel Gibson, Michelle Prada, Ben Robson, Hubert Point-Du Jour, Nhung Kate, Jessica Allain, Ayomide Adegun, Jeremy Bobb e Peter Greene.

Dietro le quinte, il talento regnante non manca: la serie è diretta da Albert Hughes e Charlotte Brandstrom, mentre la trama avvincente è stata cucita con maestria da Greg Coolidge, Kirk Ward e Shawn Simmons. Gli executive producer includono nomi di spicco come Basil Iwanyk, Erica Lee, Albert Hughes, Kirk Ward, Greg Coolidge, Chad Stahelski, Derek Kolstad, David Leitch, Shawn Simmons, Paul Wernick, Rhett Reese e Marshall Persinger. “The Continental” promette di essere un’esperienza cinematografica e televisiva senza precedenti, un’immersione totale nel cuore pulsante del mondo di John Wick.