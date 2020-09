The Croods: A New Age, ecco il trailer del sequel del film Dreamworks

I Crood sono tornati! DreamWorks e Universal hanno lavorato a un sequel del film d’animazione di successo del 2013 sin dal suo debutto sette anni fa, e il rilascio del progetto adesso è finalmente alle porte.

The Croods: A New Age era inizialmente previsto per arrivare nelle sale questo dicembre, ma la Universal ha recentemente spostato la data di uscita del film, mettendolo sul grande schermo in tempo per il Ringraziamento.

In vista del nuovo rilascio di The Croods, DreamWorks e Universal hanno rilasciato il primo trailer dell’atteso sequel, e potete guardarlo qui sotto:

In questo nuovo film, i nostri amati cavernicoli si troveranno faccia a faccia con qualcosa che non hanno mai sperimentato prima: un’altra famiglia. Questo metterà alla prova tutto ciò che hanno sempre saputo sul loro modo di vivere, alterando chi stanno diventando.

Il cast principale di The Croods sta tornando per il sequel, tra cui Nicolas Cage, Catherine Keener, Emma Stone, Ryan Reynolds, Clark Duke e Cloris Leachman. Nel sequel si uniscono al cast nomi come Peter Dinklage, Leslie Mann e Kelly Marie Tran.

La sinossi ufficiale di The Croods: A New Age recita: “I Crood sono sopravvissuti alla loro buona parte di pericoli e disastri, da bestie preistoriche zannute alla fine del mondo, ma ora dovranno affrontare la loro sfida più grande: un’altra famiglia. I Crood hanno bisogno di un nuovo posto in cui vivere. Quindi, la prima famiglia preistorica parte per il mondo alla ricerca di un posto più sicuro da chiamare casa. Quando scoprono un idilliaco paradiso recintato che soddisfa tutti i loro bisogni, pensano che i loro problemi siano risolti… tranne che per una cosa. Un’altra famiglia vive già lì: i Bettermans

I Bettermans (enfasi sul “better”) – con la loro elaborata casa sull’albero, invenzioni sorprendenti e acri irrigati di prodotti freschi – sono un paio di gradini sopra i Croods sulla scala evolutiva. Quando prendono i Croods come primi ospiti, non passa molto tempo prima che le tensioni aumentino tra la famiglia delle caverne e la famiglia moderna. Proprio quando tutto sembra perduto, una nuova minaccia spingerà entrambe le famiglie in un’avventura epica fuori dalla sicurezza del muro, che le costringerà ad abbracciare le loro differenze, traendo forza gli uni dagli altri e forgiano un futuro insieme“.

