The Crown: Emma Corrin nei panni di Lady Diana in una nuova foto

Dopo la prima carrellata di immagini ufficiali per la quarta stagione di The Crown, una delle serie di punta di Netflix, arriva in rete uno scatto che mostra in particolar modo Emma Corrin nei panni di Lady Diana.

Questa quarta stagione della serie, creata e scritta da Peter Morgan, vedrà l’ingresso di due personaggi molto importanti della storia della famiglia reale. Parliamo di Margaret Tatcher, che sarà interpretata da Gillian Anderson, e Diana Spencer, Lady D, caratterizzata da una tragica storia.

Quando si parla di Lady Diana molti sono gli appassionati circa la sua storia, il rapporto con il Principe Carlo, e per questo molti attendono di vedere la prossima stagione di The Crown proprio perché curiosi di vedere su schermo la versione di Emma Corrin.

Questo Netflix l’ha capito chiaramente e si punterà tanto sul pubblicizzare la stagione con la Corrin nei panni di Lady D come cavallo di battaglia per il marketing. Infatti, nonostante le già citate foto pubblicate qualche giorno fa, è stata pubblicato uno scatto nuovo nuovo che ritrae la giovane attrice nei panni della celebre principessa nel giorno del suo matrimonio.

A first glimpse of Princess Diana’s wedding dress. Emmy award-winning costume designer Amy Roberts wanted to capture the same spirit and style of David & Elizabeth Emanuel’s original design, without creating a replica for Emma Corrin. pic.twitter.com/iYXN66aFjh

— The Crown (@TheCrownNetflix) October 3, 2020