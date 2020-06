The Cuphead Show: ecco il teaser della serie animata Netflix ispirata al videogioco

Grazie a NX, l’account del gigante dello streaming una volta noto come l’account pubblicitario di The Defenders, Netflix e Studio MDHR, hanno rivelato attraverso un primo teaser trailer il “The Cuphead Show”, una nuova serie animata tratta dal videogioco.

Qui sotto potete vedere il teaser:

Take an inside peek at the intricate, nostalgic design of The Cuphead Show! pic.twitter.com/EF0kpAi973 — NX (@NXOnNetflix) June 26, 2020

Frank Todaro (noto per aver doppiato Starscream in Transformers) è Mugman; Tru Valentino (noto per Hot Streets) è Cuphead; Joe Hanna (noto per Looper) è l’anziano Kettle; e Luke Millington-Drake.

Non abbiamo ancora una data di uscita.

Cuphead è un videogioco run ‘n’ gun del 2017, sviluppato e pubblicato dai fratelli Chad e Jared Moldenhauer di StudioMDHR disponibile per Windows e Xbox One ed è uscito in tutto il mondo il 29 settembre 2017. Una conversione per macOS è stata distribuita il 19 ottobre 2018. Il 18 aprile 2019 il gioco è stato pubblicato anche per Nintendo Switch.

Il 26 settembre 2019 viene pubblicato per Tesla.

