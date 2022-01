The Cuphead Show: ecco il trailer della serie Netflix sul noto videogioco

Il primo trailer di The Cuphead Show è finalmente arrivato ed è un vero piacere per gli occhi dei fan del peculiare stile d’animazione, così come per i fan del videogioco.

Potete vedere il trailer qui sotto:

Basato sul videogioco acclamato dalla critica e notoriamente difficile, il trailer di The Cuphead Show fa un lavoro fantastico nel mantenere i dettagli della storia piuttosto vaghi, mentre mostra come il cartone animato in arrivo darà vita all’atmosfera platform del gioco originale, mentre renderà anche omaggio ai classici cartoni animati degli anni ’30 che hanno ispirato il gioco.

Lo spettacolo di Cuphead è animato dello Studio MDHR, che ha anche creato il gioco, i co-fondatori Chad e Jared Moldenhauer sono produttori esecutivi insieme a CJ Kettler di King Features e Dave Wasson, che ha sviluppato l’adattamento televisivo. La prima stagione della serie TV sarà composta da 12 episodi della durata di 12 minuti ciascuno.

Tru Valentino doppia Cuphead, mentre Frank Todaro doppia suo fratello Mugman, il cast include anche Joe Hanna come Elser Kettle, Luke Millington-Drake come la loro ridicola nemesi, The Devil, Grey Griffin come Ms. Chalice e Wayne Brady come King Dice.

Il trailer è pieno di riferimenti all’animazione dell’età dell’oro, da The Skeleton Dance alle opere dei Fleischer Brothers, incapsulando la stessa atmosfera caotica, non solo termini di colori o movimenti dei personaggi, ma anche di design.

The Cuphead Show arriverà il 18 febbraio 2022.

