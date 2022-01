The CW ha in sviluppo il pilota di Justice U, una nuova serie DC con il John Diggle di David Ramsey

Tutti conoscono l’Arrowverse. Anche se non è sul podio dei franchise più seguiti al mondo, è sicuramente uno dei più seguiti. I loro programmi sono andati in onda sulla CW dal 2012 con Arrow, con Stephen Amell nei panni del famoso Green Arrow. Da allora ha continuato creando nuovi spettacoli nel corso degli anni.

Uno dei più popolari del gruppo è stato The Flash, Supergirl è stata altalenante per quanto riguarda l’interesse (anche se la 4° stagione rimane uno dei migliori prodotti televisivi super-eroistici mai fatti), e Arrow fondamentalmente rimane il capostipite.

Recentemente, le cose sono state su una spirale discendente. Il loro spettacolo originale, Arrow, si è concluso nel 2020, Supergirl con Melissa Benoist ha seguito l’esempio alla fine dello scorso anno. Batwoman ha attraversato un disordinato tumulto e molti credono che i giorni di The Flash possano essere contati.

La The CW mantiene la sua posizione, però, con un nuovo spettacolo, Naomi, appena andato in onda. L’emittente ha anche uno spettacolo in arrivo, Gotham Knights, così come uno show su Wonder Girl. Ora è venuta fuori la voce su un’altra serie: Justice U, con protagonista nientemeno che il John Diggle di David Ramsey.

Come riportato da Variety, Ramsey è destinato a recitare nella serie drammatica “Justice U” che è attualmente in fase di sviluppo presso l’emittente.

Dopo aver passato anni a combattere al fianco di eroi mascherati, Diggle (Ramsey) intraprende una nuova missione reclutando cinque giovani metaumani per farli vivere sotto copertura come matricole in una prestigiosa università. Lì supervisionerà la loro educazione e li formerà per diventare gli eroi di domani. Lo spettacolo è basato sui personaggi del pantheon DC.

Oltre al ruolo da protagonista, Ramsey è incaricato di dirigere il potenziale pilota della serie. Ha anche firmato un accordo di regia generale con la Berlanti Productions che lo vedrà dirigere più episodi di più serie nel cosiddetto Arrowverse. Continuerà anche a recitare in più episodi di diverse serie dell’Arrowverse.

Michael Narducci e Zoanne Clack scriveranno e produrranno esecutivamente “Justice U”. Narducci è attualmente co-produttore esecutivo di “Superman and Lois” presso The CW, mentre Clack è stato più recentemente produttore esecutivo di “Grey’s Anatomy”. Greg Berlanti, Sarah Schechter e David Madden della Berlanti Productions saranno anche loro produttori esecutivi, così come Geoff Johns.

Mi piace: Mi piace Caricamento...