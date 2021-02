The CW ordina pilot per Naomi, un reboot live-action de Le Superchicche e un drama su “suore millennial”

La The CW ha rivelato gli ordini dei pilot di tre progetti: il dramma coi supereroi di Ava DuVernay, Naomi, il reboot live-action de Le Superchicche e un non ben definito dramma su “Suore Millennial” prodotta da Jennie Snyder Urman.

La rete ha anche ordinato il reboot del classico dramma sci-fi “The 4400” straight-to-series. C’erano stati alcuni dubbi sul fatto che la rete sarebbe andata avanti completamente con la prossima stagione della sua programmazione, data l’incertezza causata dalla pandemia, ma Mark Pedowitz ha deciso di attenersi ai piani originali.

“Credo nei pilot, credo che si veda il valore dei progetti nei pilot”, ha detto a Deadline il mese scorso.

I tre ordini per dei pilot, tuttavia, non segnano la fine dei vari progetti in sviluppo in seno alla rete, in quanto alcune fonti vicine a Deadline lasciano intendere che potrebbe esserci spazio per altro. La rete dovrebbe avere in cantiere anche serie come Wonder Girl, prodotto da Greg Berlanti, e altri progetti tra cui The Lost Boys e Maverick, quindi staremo a vedere.

Naomi, l’ultimo adattamento DC della rete, proviene da Ava DuVernay e dalla scrittrice e co-produttrice di Arrow, Jill Blankenship. Basato sull’omonima serie a fumetti che ha debuttato nel 2019, co-scritta da Brian Michael Bendis e David F.Walker e illustrata dall’artista emergente Jamal Campbell, Blankenship e DuVernay scriveranno e produrranno. Lo spettacolo segue il viaggio di una ragazza adolescente dalla sua piccola città nord-occidentale nelle alture del multiverso. Quando un evento soprannaturale scuote la sua città natale fino al midollo, Naomi decide di scoprirne le origini e ciò che scopre metterà alla prova tutto ciò in cui crediamo sui nostri eroi.

Le Superchicche è una serie live-action basata sulla serie animata originale di Cartoon Network creata da Craig McCracken. Scritta e prodotta da Diablo Cody di Juno e dal co-EP di Veronica Mars, è anche questa prodotta da Greg Berlanti, con Sarah Schechter e David Madden. La serie segue il trio, adesso ventenni disilluse risentite per aver perso la loro infanzia a causa della lotta al crimine. Accetteranno di riunirsi ora che il mondo ha bisogno di loro più che mai?

Infine, la rete sta anche ordinando il pilot di una commedia drammatica su due suore millennial – una devota vera credente e una nuova arrivata che deve ancora prendere i voti finali – che iniziano come estranee e diventano sorelle in un divertente viaggio spirituale per comprendere la propria fede e posto nella chiesa cattolica. Il progetto, precedentemente noto come “Cloister F*cked”, è stato scritto dagli scrittori emergenti Claire Rothrock e Ryann Weir, che hanno scritto la commedia “I Heard Sex Noises” e la serie web “Basic Witch”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...