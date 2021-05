The CW organizzerà diversi team-up nell’Arrowverse in stile crossover questo autunno

La The CW organizzerà diversi team-up dell’Arrowverse questo autunno.

Il presidente e CEO della rete Mark Pedowitz ha annunciato che la stagione 8 di The Flash inizierà con cinque episodi speciali con gli eroi di tutto l’Arrowverse – o il CWverse, come ha insistito a chiamarlo.

“L’idea per The Flash è che [lo showrunner] Eric Wallace e [il produttore esecutivo Greg Berlanti] si riuniscano per parlare di altri supereroi del CWverse che si uniranno alla serie in ogni singolo episodio”, ha detto Pedowitz ai giornalisti durante una conferenza stampa. “Non sarà proprio un crossover, ma avrà un’atmosfera simile, con l’introduzione di tutti questi personaggi.”

Pedowitz non ha detto quali attori avrebbero fatto visita al velocista a novembre: “Lascio che sia Eric Wallace a parlare di quello“, ha detto Pedowitz a EW durante una chiamata. “Sappiamo che ci sono un paio di antenne per un paio di attori, ma non abbiamo ancora una definizione“.

Uno di questi è probabilmente la star di Black Lightning, Cress Williams, che ha appena concluso la sua run di quattro stagioni nello proprio spettacolo. In una recente intervista con EW, Williams ha confermato che i creativi dietro la serie The Flash lo hanno già contattato due volte per valutare il suo interesse come le guest star nella stagione 8.

“[Siamo] solo nella fase dei colloqui”, ha detto Williams. “Mi è piaciuto molto il crossover dello scorso anno. Nello specifico, penso che io e Grant [Gustin], abbiamo una mentalità molto simile nel modo in cui affrontiamo il lavoro, e abbiamo avuto conversazioni davvero fantastiche. Una delle mie scene preferite era la scena tra me e lui in biblioteca [sulla Waverider in Crisis on Infinite Earths] quindi il pensiero di poter tornare indietro e fare un episodio qui o un episodio là mi intriga.”

La The CW ha dovuto rinunciare al suo crossover annuale dell’Arrowverse quest’anno per via della pandemia. Invece del solito crossover, David Ramsey, ex star di Arrow, pare che comparirà nel ruolo di John Diggle in molti degli spettacoli, tra cui Batwoman, Superman & Lois, The Flash e Supergirl.

