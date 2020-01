The CW rinnova un mucchio di serie tra cui Batwoman per una seconda stagione

La The CW ha è felice di annunciare una serie di rinnovi.

La rete ha rivelato i primi semafori verdi alle nuove stagioni di quasi ogni singolo spettacolo del suo catalogo, tra cui una seconda stagione di Batwoman, una settima stagione di The Flash, una quinta stagione di Riverdale e naturalmente una sesta stagione di Supergirl.

Anche il nuovo spettacolo autunnale Nancy Drew è nella lunga lista di spettacoli che torneranno per la stagione 2020-2021. L’annuncio del rinnovo di massa è stato fatto dal presidente della rete Mark Pedowitz.

“Questi primi ordini per la prossima stagione offrono ai nostri team di produzione un vantaggio iniziale nella creazione di archi narrativi oltre a un salto nell’assunzione di personale, e questo ci fornisce anche una solida base di spettacoli The CW affermati e amati dai fan su cui costruire la prossima stagione”, ha dichiarato Pedowitz. “Siamo stati entusiasti della direzione creativa di tutte e tre le nuove serie, e anche se siamo nelle primissime fasi della nostra nuova strategia di streaming full stack, che consente agli spettatori di recuperare ciò che non hanno visto dei nostri nuovi programmi dall’inizio, noi stiamo già vedendo risultati incredibilmente positivi dal nostro pubblico multipiattaforma per Nancy Drew e Batwoman.”

Inoltre, tornando alla rete lungo l’anno ci saranno All American (stagione 3), Black Lightning (stagione 4), Charmed (stagione 3), DC’s Legends of Tomorrow” (stagione 6), Dynasty (Stagione 7), In the Dark (stagione 3), Legacies (stagione 3) e Roswell, New Mexico (stagione 3).

Inoltre, CW ha ordinato altre 13 sceneggiature di Katy Keene un mese prima della premiere della serie del 6 febbraio. La serie si basa sui personaggi Archie Comics e vede protagonisti Lucy Hale, Ashleigh Murray, Jonny Beauchamp e Julia Chen.

Gli unici spettacoli in programma nella stagione 2019-2020 della The CW che non verranno rinnovati sono Supernatural e Arrow, che termineranno entrambi dopo la stagione in corso.

The Flash è stato finora il più performante per la rete in questa stagione per quanto riguarda le valutazioni, con una media di 0,9 tra gli adulti 18-49 anni dopo sette giorni di visione ritardata. Batwoman, Riverdale, Supergirl e Supernatural sono tutti in seconda posizione, con una media di circa 0,6 in Live + 7.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...