The Dark Crystal: Age of Resistance è stata cancellata dopo una sola stagione

The Dark Crystal non vivrà abbastanza per vedere un’altra stagione.

Netflix ha cancellato la serie fantasy dopo una sola stagione, come confermato da Variety.

Lo spettacolo era una serie prequel del film originale di Jim Henson del 1982, che racconta la storia di un gruppo di giovani Gelfling che scoprono che i loro padroni sono doppiogiochisti e pianificano di consumare l’energia vitale dei loro soggetti attraverso l’oscurità del cristallo per alimentare la propria.

“Possiamo confermare che non ci sarà una stagione aggiuntiva di The Dark Crystal: Age of Resistance. Sappiamo che i fan sono ansiosi di scoprire come si conclude questo capitolo della saga di The Dark Crystal e cercheremo modi per raccontare quella storia in futuro”, ha detto il produttore esecutivo Lisa Henson. “La nostra azienda ha l’eredità di creare mondi ricchi e complessi che richiedono innovazione tecnica, eccellenza artistica e narrazione magistrale. La nostra storia include anche produzioni durature, che spesso trovano e accrescono il loro pubblico nel tempo e dimostrano ancora e ancora che i generi fantasy e fantascienza riflettono messaggi eterni e verità sempre rilevanti.

Siamo così grati a Netflix per averci dato fiducia per realizzare questa serie ambiziosa; siamo profondamente orgogliosi del nostro lavoro su Age of Resistance e del plauso che ha ricevuto da fan, critici e colleghi, che di recente hanno ricevuto un Emmy for Outstanding Children’s Program.”