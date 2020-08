The Devil at the Time: Robert Pattinson e Tom Holland nelle prime foto del prossimo film Netflix

Online le prime foto con Robert Pattinson e Tom Holland nel prossimo film Netflix The Devil at the Time.

Tra pochi giorni arriverà Project Power, ultimo grande progetto cinematografico Netflix con Jamie Foxx, che verrà seguito da The Devil at the Time, in arrivo il 18 settembre 2020.

Il film in questione è tratto dall’omonimo romanzo di Donald Ray Pollock, adattato dal grande schermo da Paulo e Antonio Campos, con quest’ultimo anche alla regia, e con un cast ricco di grandi nomi tra cui Robert Pattinson, Tom Holland, Jason Calrke, Mia Wasikowska, Bill Skarsgård e Riley Keough.

Leggi anche: Robert Pattinson rivela qualche dettaglio di Tenet

Quest’oggi Entertainment Weekly ha pubblicato le prime immagini tratte dal film in arrivo il mese prossimo sulla celebre piattaforma, del quale vi riportiamo anche la sinossi della trama subito sotto la galleria.

Questo slideshow richiede JavaScript.

La Seconda guerra mondiale è finita e il soldato semplice Willard Russell sta tornando a casa dopo essere stato spedito a combattere nel Pacifico, con negli occhi ancora tutto l’orrore per quello che ha visto. La corriera fa una sosta a Meade, Ohio, e William si ferma a mangiare in un ristorante. Non conosce il nome della cameriera che l’ha servito ma sa che se ne è innamorato e qualche settimana dopo torna da lei e la sposa. Insieme fanno un figlio, bellissimo: Arvin. Arviri Russell è il protagonista di questo primo magistrale romanzo di Donald Ray Pollock, autore della folgorante raccolta di racconti Kno-ckemstiff. Lo vediamo crescere e muoversi tra misere catapecchie e chiese che sono templi dell’ipocrisia e del male, lo seguiamo con il dito sulla carta geografica degli Stati Uniti, e contemporaneamente assistiamo allo svolgersi di altre esistenze maledette, destinate, per uno scherzo della sorte, a incrociarsi con la sua, fino all’inatteso, sconvolgente finale.

The Devil at the Time arriverà su Netflix il 18 settembre 2020, con Antonio Campos alla regia, su una sceneggiatura di Paulo e Antonio Campos, tratta dall’omonimo libro di Donald Ray Pollock, e con Max Born, Randall Poster, Riva Marker e Jake Gyllenhall come produttori.

La fotografia è a cura di Lol Crawley, mentre la colonna sonora è composta da Danny Bensi e Saunder Jurriaans.

Nel cast Tom Holland (Arvin Russell), Robert Pattinson (Preston Teagardin), Riley Keough (Sandy Henderson), Haley Bennett (Charlotte Russell), Bill Skarsgård (Willard Russell), Sebastian Stan (Lee Bodecker), Mia Wasikowska (Helen Hatton) e Jason Clarke (Carl Henderson).

Mi piace: Mi piace Caricamento...