The Devil Conspiracy: l’Arcangelo Michele arriva sulla Terra per impedire la rinascita di Lucifero nel trailer del film

Una trama squisitamente assurda presenta il nuovo film di Nathan Frankowski e Ed Alan, The Devil Conspiracy.

Samuel Goldwyn Films ha acquisito i diritti del film horror di fantascienza che vede un’azienda biotecnologica sviluppare la tecnologia per clonare le più grandi menti e figure di tutta la storia con il minimo frammento di DNA. Dietro l’azienda, tuttavia, c’è una cabala di satanisti che desiderano utilizzare la loro tecnologia per mezzi malvagi.

Sul web è arrivato il trailer del film che mostra l’Arcangelo Michele che viene sulla Terra per porre fine al loro complotto per resuscitare Lucifero come dio del nostro mondo.

E niente, già così è stratosfericamente B-movie. Qui sotto potete vedere il trailer:

La sinossi recita: “Una potente azienda del settore delle biotecnologie dispone di una tecnologia rivoluzionaria che consente di clonare le persone più influenti della storia con pochi frammenti di DNA. Dietro questa azienda c’è però una cabala di satanisti che ruba il sudario di Cristo, entrando così in possesso del DNA di Gesù. Il clone servirà come offerta definitiva al Diavolo. L’Arcangelo Michele arriva allora sulla Terra e non si fermerà davanti a nulla per porre fine alla cospirazione demoniaca”.

The Devil Conspiracy è diretto da Nathan Frankowski su una sceneggiatura scritta da Ed Alan. Nel cast figurano Alice Orr-Ewing (La teoria del tutto), Joe Doyle (Salem), Eveline Hall (Summertime Blues), Peter Mensah (Sparacus), Joe Anderson (Across the Universe), Brian Caspe (Jojo Rabbit) e James Faulkner (Atomica Bionda).

The Devil Conspiracy uscirà nei cinema americani il 13 gennaio 2023.

