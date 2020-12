The Dig: Ralph Fiennes, Lily James e Carey Mulligan nel primo trailer del film Netflix

Carey Mulligan aveva intenzione di essere di qualcosa di diverso dalla casalinga britannica repressa, ma ora è tornata ai drammi d’epoca – questa volta interpretando una vedova britannica repressa. Scherzi a parte, The Dig, vede nel cast anche Ralph Fiennes e Lily James, e sembra essere il dramma più britannico che Netflix abbia pubblicato da un po’ di tempo.

Potete vedere il trailer di The Dig qui sotto:

Basato su una storia vera, The Dig vede Mulligan nei panni di una ricca vedova che assume un archeologo (Fiennes) per scavare i tumuli sepolcrali nella sua tenuta, al culmine della seconda guerra mondiale. Ma scoprono qualcosa di molto più importante di quanto si aspettassero, portando dozzine di persone a radunarsi nei suoi terreni per ottenere un pezzo di storia.

Simon Stone (The Daughter) dirige su una sceneggiatura di Moira Buffini in questo dramma d’epoca molto britannico, che dovrebbe attrarre chiunque ami l’idea di guardare Mulligan, Fiennes e James in un film insieme.

La sinossi recita: “Mentre la seconda guerra mondiale incombe, una ricca vedova assume un archeologo dilettante per scavare i tumuli sepolcrali nella sua tenuta. Quando fanno una scoperta storica, gli echi del passato della Gran Bretagna risuonano di fronte al suo futuro incerto?“.

The Dig uscirà in sale selezionate il 15 gennaio 2021 prima di debuttare su Netflix il 29 gennaio 2021.

