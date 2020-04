The Eddy: primo trailer per la serie Netflix di Damien Chazelle

Finalmente abbiamo il primo trailer per The Eddy, nuova serie Netflix diretta da Damien Chazelle.

Passato alla storia come il regista più giovane ad aver vinto un Oscar, Damien Chazelle risulta essere uno dei più grandi registi attualmente in circolazione, con alle spalle già un capolavoro quale La La Land dimostrando anche di saper raccontare storie lontane dalla musica con lo straordinario First Man.

Ora il giovane regista di Providence è pronto per tornare a raccontare una storia con al centro la musica, in particolare quella jazz dal regista tanto amata, ma sul piccolo schermo con una serie Netflix intitolata The Eddy.

La serie arriverà sulla piattaforma streaming l’8 maggio di quest’anno, con protagonisti André Holland, Joanna Kulig e Amandla Stenberg.

La serie sarà composta da otto episodi, che racconteranno la storia di Elliot Udo, proprietario di un club jazz nei guai a causa di debiti accumulati con la malavita locale.

La serie sembra promettere benissimo, e se si poteva temere uno simnuimento della poetica di Chazelle a causa della presenza di una grande major quale Netflix, beh, fidatevi che basteranno i primi due secondi di trailer per ricredervi!

Qui di seguito trovate il trailer in question sottotitolato in italiano.

The Eddy è una miniserie televisiva targata Netflix, creata da Jack Thorne, con Damien Chazelle alla regia di due episodi, e con Jack Thorne, Damien Chazelle, Glen Ballard, Olivier Bibas, Jimmy Desmarais, Alan Poul, Patrick Spence e Katie Swinden come produttori esecutivi.

Nel cast André Holland (Elliot Udo), Joanna Kulig (Maja), Amandla Stenberg (Julie), Leïla Bekhti (Amira) e Melissa George (Alison).

La serie arriverà su Netflix l’8 maggio e sarà composta da otto episodi.

