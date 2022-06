The Electric State: Chris Pratt e Millie Bobby Brown saranno protagonisti dell’adattamento Netflix

Netflix sembra pronto a riunirsi con alcuni volti familiari mentre fonti dicono a Deadline che lo streamer è arrivato ad ottenere il prossimo film di Joe e Anthony Russo, The Electric State, con Millie Bobby Brown come protagonista.

Christopher Markus e Stephen McFeely hanno adattato la sceneggiatura, con i Russos e Mike Larocca che figurano alla producono per AGBO. Anche Chris Castaldi e Patrick Newall stanno producendo.

All’inizio di quest’anno sono emerse voci secondo cui Chris Pratt era in trattative per essere il co-protagonista. Sebbene un accordo non sia stato concluso, fonti affermano che Pratt rimane in trattative per salire a bordo del progetto.

Il film è basato sull’adattamento del romanzo illustrato di Simon Stålenhag ed è ambientato in un passato retro-futuristico, in cui un’adolescente orfana (Brown) attraversa l’ovest statunitense con un robot dolce ma misterioso e un eccentrico vagabondo alla ricerca del fratello minore. Angela Russo-Otstot, Jake Aust, Geoff Haley, Markus e McFeely sono i produttori esecutivi.

