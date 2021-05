The Eternals e Shang-Chi potrebbero non uscire in Cina a seguito di alcune lamentele

Un recente rapporto dei media statali cinesi ha aggiunto alle voci che due importanti film con supereroi Marvel, The Eternals e Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, potrebbero non essere approvati per il rilascio in Cina.

In un rapporto sui film della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, il CCTV6 China Movie Channel ha trasmesso un elenco di date di uscita per otto dei dieci titoli in programma, ma ha omesso vistosamente The Eternals e Shang-Chi. Dopo Black Widow, che uscirà negli Stati Uniti il ​​9 luglio, sono i prossimi due film del MCU in programma, in uscita in Nord America rispettivamente il 3 settembre e il 5 novembre.

L’omissione potrebbe sembrare piccola, ma il suo significato sta nella sua provenienza: il network è sotto la giurisdizione del potente dipartimento di propaganda cinese, che ha l’ultima parola sull’approvazione dei film.

La Cina non presenta un mercato libero nel cinema. Tutti i film realizzati all’estero in cerca di date d’uscita nelle sale cinesi devono ricevere l’approvazione del governo e superare la censura. Ci sono anche quote separate per i film importati a condizioni forfettarie e quelli, come i titoli degli studi di Hollywood, che cercano una finestra più redditizia per la condivisione delle entrate attraverso un distributore di proprietà statale.

Sebbene il rapporto di China Movie Channel non sia una prova concreta del fatto che i due titoli saranno banditi dal mercato cinese, la loro omissione potrebbe essere un’indicazione che qualcosa sta preoccupando i funzionari cinesi. Entrambi i film hanno un collegamento diretto con la Cina. Shang-Chi segnerà il debutto del primo supereroe asiatico della Marvel, interpretato dal cinese Simu Liu, insieme a Tony Leung Chiu-wai e Michelle Yeoh, entrambi nomi familiari in Cina. The Eternals è il primo blockbuster della Marvel diretto da una donna di colore – Chloé Zhao, nata in Cina e vincitrice dell’Oscar.

Il fatto che i due film, immaginati come di spicco in Asia, non risuonino di più con gli spettatori cinesi è un problema, ed il fatto che devono affrontare le preoccupazioni della censura evidenzia la difficoltà di navigare nel più grande mercato cinematografico del mondo.

Le probabilità contro The Eternals sono molte, a causa della posizione di Zhao come inaspettato “personaggio non gradito” in Cina. Un divieto di rilascio di The Eternals sarebbe scioccante ma non inverosimile, dato il recente contraccolpo nazionalista che ha portato alla cancellazione del nome e dei risultati di Zhao da gran parte del web cinese. I media statali cinesi hanno celebrato la sua vittoria come miglior regista ai Golden Globe di febbraio, ma quando i suoi tre premi Oscar per Nomadland sono arrivati due mesi dopo, le autorità hanno imposto un blackout alle notizie inerenti la regista. Il debutto programmato del film il 23 aprile in versione limitata è stato ritirato, senza alcuna spiegazione o nuova data fissata.

I guai di Zhao mostrano che il trolling in Cina può avere conseguenze significative nel mondo reale, almeno quando la pressione online è allineata con sentimenti che le autorità desiderano incoraggiare, come il nazionalismo. Questo potrebbe rivelarsi problematico per Shang-Chi, che da tempo è stato perseguitato dalle denunce nazionaliste.

Una serie di questioni ha suscitato malcontento, anche se non è chiaro quale, e se abbia effettivamente influenzato le autorità.

Il primo è il personaggio Fu Manchu, il cattivo dei fumetti che si scopre essere il padre di Shang-Chi. Il personaggio, visto nel corso degli anni come l’incarnazione dello stereotipo “Yellow Peril”, praticamente la versione inglese dell’espressione razzista in italiano “muso giallo”, è stato riadattato nel film per allontanarlo da queste connotazioni razziste. È stato rinnovato come Wenwu, o “il Mandarino”, interpretato dalla leggenda della recitazione di Hong Kong Leung.

Ma molti online in Cina non sanno che il film del 2021 ha re-immaginato il vecchio personaggio di Fu Manchu, o semplicemente non gli importa.

“Sebbene il Mandarino non sia la stessa persona di Fu Manchu, è ancora la sua ombra”, ha ammonito nel 2019 il giornale ufficiale della Lega della Gioventù Comunista China Youth Daily. “Anche solo l’annuncio dei personaggi ha causato enormi polemiche in Cina. La Marvel vuole che Shang-Chi guadagni soldi da un pubblico globale… [ma] deve affrontare una grande sfida. Il film stesso deciderà se finirà in lacrime o in una risata.”

Questa settimana, molti utenti di Weibo hanno fatto eco al sentimento: “Quindi cambi il nome e non è più Fu Manchu? Il Mandarino è intrinsecamente un personaggio che oscura l’immagine del popolo cinese”, ha scritto un utente. “Spero che China Film e le [autorità di censura] non abbocchino a questo; questo tipo di film non è degno di venire in Cina per fare soldi con noi chiamandoci sciocchi“.

Un’altra delle lamentele più comuni sorprenderà sicuramente i fan, soprattutto i perbenisti americani entusiasti del film in quanto punto di riferimento per la rappresentazione asiatica. Molti commentatori online hanno criticato Liu e Awkwafina per non aver rispettato i tipici standard di bellezza cinese ideale dal mento sottile, dal naso alto, dalla pelle pallida e dalle doppie palpebre. In uno degli argomenti più tossici di tutti, molti dicono che la Marvel li abbia scelti in ruoli principali perché lo studio “discrimina l’aspetto dei cinesi”.

“Gli stranieri adorano scegliere deliberatamente attori asiatici dagli occhi strabici! Ci sono molti attori in Cina e in Asia con occhi grandi e caratteristiche prominenti ”, ha scritto uno.

C’è anche la vaga possibilità che Leung sia stato in qualche modo inserito nella lista nera, assumendo potenzialmente un ruolo politicamente carico come il Mandarino.

