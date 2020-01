The Eternals: Kumail Nanjiani definisce il film il “più fantascientifico di tutti i film Marvel”

Il futuro della Marvel è luminoso. Lo studio ha diversi film in varie fasi di sviluppo e uno di quei film che uscirà entro la fine dell’anno è The Eternals. Come fan dei fumetti di Jack Kirby, questo è un film che mi entusiasma molto.

Leggi anche: Kumail Nanjiani e Lia McHugh in alcune foto leak dal set

Recentemente una delle star del film, Kumail Nanjiani, ha parlato con EW per pubblicizzare la pellicola descrivendola come uno dei film Marvel più epici che sia stato realizzato.

“È davvero, davvero un’epopea. Ed è davvero una storia di fantascienza. È una storia di supereroi, ma per certi versi è il film più fantascientifico di tutti i film Marvel ed è il più epico di tutti i film Marvel. E’ una storia che dura da migliaia di anni. Quindi non assomiglia a nessuno degli altri film della Marvel.”

L’attore ha ammesso di essere un grande fan di ciò che la Marvel ha fatto, ed ha espresso l’entusiasmo per essere stato in grado di lavorare con la regista Chloe Zhao in un cast di stelle.

“Adoro i film coi supereroi, ma oltre a ciò, questo è esattamente il tipo di film che adoro. Se qualcuno dicesse: ‘Va bene, che tipo di film vuoi vedere? Quali sono le caratteristiche che avrebbero?’, elencherei gli elementi base del film. Si estende davvero per migliaia e migliaia di anni, e la storia è così grande ed epica. Non intendo epica in stile Internet, intendo epica in alla vecchia maniera. Non assomiglia a nessun altro film della Marvel. Stavo girando sul set e la regista mi ha mostrato solo alcuni di tutti noi insieme nella scena. Ed ero tipo: ‘Voglio dire, guardaci tutti insieme!’. Siamo così diversi. Non hai mai visto un ensemble così in una sola stanza, sopratutto non con indosso dei fantastici costumi da super-eroi.”

Per quanto riguarda il costume che sfoggerà nel film, ne ha parlato dicendo:

“Il mio super-costume è davvero molto comodo, anche se è molto elaborato. Ma l’altra cosa affascinante è che partecipare a questo enorme film in molti modi sembra tu stia facendo un film indipendente, nel senso che sembra davvero come quando incontri una famiglia e sembra che si basi davvero sui personaggi, sulle relazioni e i momenti intimi. Quindi, mentre hai alcune scene in cui stai rompendo il culo ai cattivi con questi grandi superpoteri, il resto ricorda qualcosa di molto più piccolo.”

L’attore ha poi continuato spiegando che il team creativo dietro la creazione del film è così appassionato di ciò che sta facendo:

“Le persone che lo stanno realizzando sono molto appassionate e le conversazioni che hai sono le stesse conversazioni di quando crei qualcosa: ‘Ha senso? Dovremmo farlo?’. Chloe Zhao, la nostra regista, Nate Moore, il nostro produttore, e Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios sono stati così aperti a tutto e così pieni di passione. Voglio dire, ne hanno fatti 25 di questi film e sembra ancora che stiano vivendo i loro sogni di bambino ogni giorno, il che è certamente quello che ho fatto negli ultimi sei mesi.”

“The Eternals dei Marvel Studios presenta un nuovo entusiasmante team di supereroi nell’universo cinematografico Marvel, antichi alieni che vivono sulla Terra in segreto da migliaia di anni. A seguito degli eventi di Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata li costringe a uscire dalle ombre per confrontarsi con il più antico nemico dell’umanità, I devianti.

L’eccezionale cast dell’ensemble comprende Richard Madden nei panni dell’onnipotente Ikaris, Gemma Chan nei panni dell’amante del genere umano Sersi, Kumail Nanjiani nei panni di Kingo dai poteri cosmici, Lauren Ridloff nei panni della super veloce Makkari, Brian Tyree Henry in quelli del geniale inventore Phastos, Salma Hayek nel ruolo della saggia leader spirituale Ajak, Lia McHugh nel ruolo dell’eternamente giovane Sprite, Don Lee nel ruolo del potente Gilgamesh, Barry Keoghan nel ruolo di Druig, e infine Angelina Jolie nel ruolo della feroce guerriera Thena e Kit Harrington come Dane Whitman“.

Gli Eterni (The Eternals) uscirà nelle sale statunitensi il 6 novembre 2020, con Chloé Zhao alla regia, su una sceneggiatura di Matthew K. e Ryan Firpo, basata sui fumetti di Jack Kirby, e con Kevin Feige come produttore. La fotografia sarà a cura di Ben Davis.

