The Eternals: Kumail Nanjiani e Lia McHugh in alcune foto leak dal set

Il primo sguardo a Kumail Nanjiani e Lia McHugh sul set di The Eternals è stato rivelato grazie ad alcune foto leak.

Pensato per essere uno dei film più espansivi nell’universo cinematografico Marvel, The Eternals seguirà una razza di esseri cosmici che proteggono la Terra da vari poteri oscuri. In The Eternals vedremo Kumail Nanjiani vestire i panni di Kingo. Kumail Nanjiani è noto soprattutto per i suoi ruoli comici in The Big Sick e Silicon Valley, ma ora sta passando al genere di supereroi con The Eternals.

A unirsi a Kumail Nanjiani in The Eternals è Lia McHugh, che interpreterà Sprite. Il membro più giovane degli Eterni, la Sprite di Lia McHugh, si dice che sia eternamente giovane. Lia McHugh ha già recitato in una manciata di film horror, ma questo sarà il primo ruolo da protagonista dell’attrice in un blockbuster a grande budget. Lia McHugh e la co-star Kumail Nanjiani sono stati entrambi avvistati mentre lavoravano sul set del film Marvel con la collega Gemma Chan.

Potete dare un’occhiata al primo sguardo ai personaggi di Kumail Nanjiani e Lia McHugh in The Eternals qui di seguito:

Gemma Chan, Kumail Nanjiani, and Lia McHugh pictured on set of Marvel’s Eternals pic.twitter.com/pcqFYZCkVn — Let’s Talk Eternals! (@eternalsupdates) January 18, 2020

“The Eternals dei Marvel Studios presenta un nuovo entusiasmante team di supereroi nell’universo cinematografico Marvel, antichi alieni che vivono sulla Terra in segreto da migliaia di anni. A seguito degli eventi di Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata li costringe a uscire dalle ombre per confrontarsi con il più antico nemico dell’umanità, I devianti.

L’eccezionale cast dell’ensemble comprende Richard Madden nei panni dell’onnipotente Ikaris, Gemma Chan nei panni dell’amante del genere umano Sersi, Kumail Nanjiani nei panni di Kingo dai poteri cosmici, Lauren Ridloff nei panni della super veloce Makkari, Brian Tyree Henry in quelli del geniale inventore Phastos, Salma Hayek nel ruolo della saggia leader spirituale Ajak, Lia McHugh nel ruolo dell’eternamente giovane Sprite, Don Lee nel ruolo del potente Gilgamesh, Barry Keoghan nel ruolo di Druig, e infine Angelina Jolie nel ruolo della feroce guerriera Thena e Kit Harrington come Dane Whitman“.

Gli Eterni (The Eternals) uscirà nelle sale statunitensi il 6 novembre 2020, con Chloé Zhao alla regia, su una sceneggiatura di Matthew K. e Ryan Firpo, basata sui fumetti di Jack Kirby, e con Kevin Feige come produttore. La fotografia sarà a cura di Ben Davis.

