The Eternals: One Million Moms decide di boicottare il film per contenuti LGBTQA+

Era solo una questione di tempo prima che One Million Moms lanciasse la loro campagna di boicottaggio per The Eternals e lunedì è arrivato il momento.

Il gruppo iper-conservatore ha annunciato sul suo sito web che intende boicottare il film di Chloe Zhao a seguito di un bacio omosessuale che si presume accada tra due personaggi del film. La notizia di questo evento è emersa per la prima volta a febbraio dopo che l’attore Haaz Sleiman l’haalasciato sfuggire in un’intervista, dicendo che avrebbe interpretato il marito di Festo, interpretato da Brian Tyree Henry.

Il gruppo – uno che ha boicottato tali proprietà in passato – afferma che il suo boicottaggio è per avvertire i genitori che quindi quindi non saranno colti di sorpresa da questo film Marvel in arrivo. Nonostante i precedenti boicottaggi del gruppo, il Marvel Cinematic Universe ha incassato oltre 22 miliardi di dollari in tutto il mondo.

“La Marvel ha deciso di essere politicamente corretta invece di fornire una programmazione adatta alle famiglie“, afferma il gruppo in un comunicato. Nella stessa dichiarazione, il gruppo ha lanciato una petizione che le persone potrebbero firmare per prendere parte al boicottaggio, sebbene il gruppo abbia dimenticato di collegare il testo “Take Action” a qualsiasi pagina web della petizione.

“The Eternals dei Marvel Studios presenta un nuovo entusiasmante team di supereroi nell’universo cinematografico Marvel, antichi alieni che vivono sulla Terra in segreto da migliaia di anni. A seguito degli eventi di Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata li costringe a uscire dalle ombre per confrontarsi con il più antico nemico dell’umanità, I devianti.

L’eccezionale cast dell’ensemble comprende Richard Madden nei panni dell’onnipotente Ikaris, Gemma Chan nei panni dell’amante del genere umano Sersi, Kumail Nanjiani nei panni di Kingo dai poteri cosmici, Lauren Ridloff nei panni della super veloce Makkari, Brian Tyree Henry in quelli del geniale inventore Phastos, Salma Hayek nel ruolo della saggia leader spirituale Ajak, Lia McHugh nel ruolo dell’eternamente giovane Sprite, Don Lee nel ruolo del potente Gilgamesh, Barry Keoghan nel ruolo di Druig, e infine Angelina Jolie nel ruolo della feroce guerriera Thena e Kit Harrington come Dane Whitman“.

Gli Eterni (The Eternals) uscirà nelle sale statunitensi il 6 novembre 2020, con Chloé Zhao alla regia, su una sceneggiatura di Matthew K. e Ryan Firpo, basata sui fumetti di Jack Kirby, e con Kevin Feige come produttore. La fotografia sarà a cura di Ben Davis.

