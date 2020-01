The Eternals: rilasciata una nuova sinossi estesa che conferma l’introduzione dei Devianti

Il nuovo anno è qui, e questo significa che non c’è molto da aspettare sul fronte cinecomics. Per il Marvel Cinematic Universe ci saranno contenuti sia per il piccolo che per il grande schermo. Novembre vedrà il rilascio atteso di The Eternals e una nuovissima sinossi è stata rilasciata per il film.

La descrizione è stata pubblicata oggi in vista dell’incontro di un investitore Disney. Per gentile concessione dei Marvel Studios, la lunga sinossi anticipa l’introduzione dei classici cattivi di The Eternals e descrive ciascuno dei suoi personaggi principali.

“The Eternals dei Marvel Studios presenta un nuovo entusiasmante team di supereroi nell’universo cinematografico Marvel, antichi alieni che vivono sulla Terra in segreto da migliaia di anni. A seguito degli eventi di Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata li costringe a uscire dalle ombre per confrontarsi con il più antico nemico dell’umanità, I devianti“, spiega la sinossi.

Continuando, viene fornita una descrizione dei personaggi. Da Gemma Chan a Salma Hayak, il cast di The Eternals è ricolmo di grandi stelle, e ognuno di loro avrà un ruolo intrigante da interpretare.

“L’eccezionale cast dell’ensemble comprende Richard Madden nei panni dell’onnipotente Ikaris, Gemma Chan nei panni dell’amante del genere umano Sersi, Kumail Nanjiani nei panni di Kingo dai poteri cosmici, Lauren Ridloff nei panni della super veloce Makkari, Brian Tyree Henry in quelli del geniale inventore Phastos, Salma Hayek nel ruolo della saggia leader spirituale Ajak, Lia McHugh nel ruolo dell’eternamente giovane Sprite, Don Lee nel ruolo del potente Gilgamesh, Barry Keoghan nel ruolo di Druig, e infine Angelina Jolie nel ruolo della feroce guerriera Thena e Kit Harrington come Dane Whitman“.

Gli Eterni (The Eternals) uscirà nelle sale statunitensi il 6 novembre 2020, con Chloé Zhao alla regia, su una sceneggiatura di Matthew K. e Ryan Firpo , basata sui fumetti di Jack Kirby, e con Kevin Feige come produttore. La fotografia sarà a cura di Ben Davis.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...