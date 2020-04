The Eternals: Salma Hayek rivela che il suo personaggio è il leader del team

Salma Hayek afferma che il suo personaggio The Eternals, Ajax, è il leader del gruppo.

Recentemente ritardato a febbraio 2021 a causa della pandemia di coronavirus, The Eternals si concentra su un gruppo di alieni immortali. Vivendo sulla Terra per migliaia di anni, si ritrovano a riunirsi dopo gli eventi di Avengers: Endgame per difendersi dai nuovi malvagi, i Devianti.

Diretto da Chloé Zhao, The Eternals vanta un cast impressionante che include Angelina Jolie, Barry Keoghan, Brian Tyree Henry, Gemma Chan, Kit Harington, Kumail Nanjiani e Richard Madden.

Hayek, da parte sua, è destinata a interpretare Ajax. Creato da Jack Kirby, Ajax è apparso per la prima volta nel 1976. Il personaggio possiede una serie di abilità e, come il resto degli Eterni è praticamente immortale e indistruttibile. Ajax ha anche forza e resistenza sovrumane, che non si esauriscono per l’attività fisica grazie a processi metabolici. Allo stesso modo è anche abile nel manipolare l’energia cosmica e le molecole. Nel corso della lunga storia di Ajax nelle pagine della Marvel Comics, ha avuto incontri con Thor e gli agenti dello SHIELD.

Un aspetto che l’adattamento cinematografico intende portare avanti è la rappresentazione di Ajax come leader saggio e spirituale degli Eterni. Hayek ha discusso del suo ruolo di Alax in un’intervista con Total Film (tramite SR), in cui l’attrice ha espresso la sua eccitazione per aver finalmente avuto la possibilità di interpretare un supereroe.

“A 53 anni – finalmente – posso essere un supereroe”, ha detto Hayek. Nel corso dell’intervista ad ampio raggio, Hayek ha approfondito il suo personaggio e offerto alcuni spunti su come vede il progetto. “Interpreto Ajak, che è il leader di questi supereroi e sono tutti persone che non avresti mai immaginato. Tranne Angelina Jolie, lei è nata per essere un supereroe!”

Spiegando cosa l’ha attratta verso il film, l’attrice ha espressamente citato il fatto che Zhao è stata scelta come regista. Hayek ha elogiato The Rider, il secondo lungometraggio della Zhao. Prendendo la forma di un western contemporaneo, The Rider è incentrato su un giovane cowboy che intraprende un viaggio alla scoperta di sé dopo che un incidente termina la sua carriera di motociclista.

The Eternals, al contrario, è un film molto più grande con un cast molto più noto. Se l’adattamento si rivelerà un successo, i Marvel Studios potrebbero avere un’altra storia di successo sulla scia dei Guardiani della Galassia da portare avanti. Quel franchise trasformò Chris Pratt in uno dei migliori artisti di Hollywood, con James Gunn che ha fatto emergere il suo marchio, che l’ha portato a giocare nel grande parco giochi hollywoodiano.

Il Marvel Cinematic Universe sta intraprendendo una strada che porta a maggiori possibilità con personaggi come Ajax nella sua prossima serie di film. Tuttavia, come sottolinea Hayek, ciò a cui bisogna prestare attenzione è il fatto che il talento giusto è stato riunito per creare qualcosa di veramente speciale.

