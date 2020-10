The Expanse 5: il primo trailer della nuova stagione conferma la data d’uscita per il 2020

Il trailer della stagione 5 di The Expanse è stato ufficialmente rilasciato, confermando la data di uscita dello show a dicembre.

Basato sull’omonima serie di romanzi di James SA Corey, The Expanse segue un improbabile gruppo di antieroi, tra cui il vice sottosegretario delle Nazioni Unite, Chrisjen Avasarala (Shohreh Aghdashloo), l’ufficiale di bordo James Holden (Steven Strait), e il suo equipaggio della Rocinante, nel prossimo futuro mentre viaggiano attraverso un vasto sistema solare colonizzato dall’uomo, incontrando una terribile cospirazione e una misteriosa tecnologia che minacciano di disturbare le dinamiche di potere all’interno del sistema.

The Expanse ha ricevuto apprezzamenti per la sua narrativa fantascientifica ad alta azione, realistica e visivamente sbalorditiva sia dai fan che dai critici, che attendono con ansia la prossima serie di avventure dello show.

The Expanse – che ha trasmesso le sue prime tre stagioni su Syfy, prima di essere salvato da Amazon dopo la sua cancellazione sulla rete originale di proprietà della NBC – ha pubblicato la sua stagione 4 il 16 dicembre 2019. Nello show, James ha guidato la sua squadra Rocinante sul pianeta Ilus, al fine di prevenire la diffusione di un’infezione da protomolecole. La stagione 4 si è conclusa con un cliffhanger, con un pericoloso asteroide diretto verso la Terra. Amazon Prime aveva già dato il via libera a The Expanse per una quinta stagione a luglio 2019. Lo spettacolo ha iniziato la produzione della nuova stagione a settembre 2019 e fortunatamente è stato in grado di concludere le riprese a febbraio 2020, prima dello scoppio della letale pandemia di coronavirus.

The Expanse aveva recentemente annunciato che avrebbe partecipato al NYCC e lì ha rivelato alcuni aggiornamenti significativi sulla stagione 5.

Durante il suo panel virtuale del Comic Con di New York, Amazon Prime ha rilasciato il trailer ufficiale della stagione 5 di The Expanse, confermando la data di uscita. La stagione 5 di The Expanse arriverà su Amazon Prime mercoledì 16 dicembre 2020, e proprio come per The Boys, i primi tre episodi della stagione 5 arriveranno sullo streamer alla data di debutto, mentre i restanti sette episodi usciranno su base settimanale.

Qui sotto potete vedere il trailer:

