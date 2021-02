The Expanse 5: lo showrunner parla del finale, del salvataggio e di un’improvvisa morte

Una vita salvata. Un’altra persa. Un problema risolto e un altro che emerge al suo posto. Questo è quello che è successo nel finale della quinta stagione di The Expanse, la meravigliosa serie di Amazon Prime Video. Ovviamente SPOILER se non l’avete visto.

La missione per salvare Naomi Nagata (Dominique Tipper) ha avuto successo dopo aver sopportato la tortura di essere alla deriva nello spazio, con tutto contro di lei, è stata recuperata da Bobbie Draper (Frankie Adams) in un drammatico salvataggio che intelligentemente non è stato nemmeno mostrato, mentre la camera teneva fisso il suo obbiettivo sul volto di Naomi per farci salire la tensione e la paura che sarebbe morta.

La missione di salvataggio ha però avuto un costo, poiché il pilota Alex Kamal (Cas Anvar) ha subito un ictus nel processo – una mossa sorprendente considerando che il personaggio è ancora vivo nei libri su cui si basa lo spettacolo. E quella non è stata l’unica notizia spiacevole per l’equipaggio della Rocinante. Dopo il ricongiungimento, il momento di relax a base di sorrisi e cocktail e l’incoraggiante discorso del segretario generale delle Nazioni Unite recentemente reintegrato Chrisjen Avasarala (la meravigliosa Shohreh Aghdashloo), le forze alleate sono rimaste scioccate nell’apprendere che Marco Inaros (Keon Alexander) aveva preso il controllo dell’Anello.

Ma c’è qualcos’altro là fuori. La scena finale della stagione mostrava una sorta di misteriosa entità che faceva a pezzi una nave marziana era stata in combutta con Marco. Grazie a EW che ha parlato con lo showrunner Naren Shankar, possiamo rivelarvi alcune informazioni su quella scena finale, il salvataggio di Naomi, e se uccidere Alex fosse sempre il piano o fosse invece una decisione che è arrivata a causa di preoccupazioni fuori scena su uno dei membri del cast.

Parlando della scena del salvataggio di Naomi, dove invece di guardare il salvataggio in corso, ci concentriamo solo su un primo piano del personagio, e venuto fuori che la decisione di mostrare il salvataggio da quell’angolazione è stato creato per noi spettatori, per continuare ad essere semplicemente lì con Naomi per tutto il tempo, creando così un momento davvero unico e drammatico.

“È il massimo dei voti per le abilità da regista di Breck Eisner, perché è stata una sua idea, e quello che voleva davvero trasmettere era l’isolamento di Naomi e quello che stava attraversando. Ricordo la prima volta che l’ho visto nel suo taglio da regista e mi sembrava di essere dentro la tuta con lei mentre soffoca, questo è davvero il punto. È sola, c’è solo lei, non riesce a respirare; è stata una decisione davvero coraggiosa. E l’ho adorata, l’ho amata e basta. È essenzialmente immutato dal punto di vista editoriale e ogni piccola cosa aggiuntiva non ha fatto altro che migliorare il tutto. Sono i ragazzi degli effetti visivi. La visiera fondamentalmente non c’è a causa di come dovevamo riprenderla. Quelli sono tutti effetti visivi – la condensa, le goccioline all’interno della tuta – è magia.”

Sorprendente è dire poco, e poi tiri un sospiro di sollievo dopo aver sentito quella voce soffocata. È come se stessi aspettando di vedere il salvataggio, non lo vedi, ha paura e perdi le speranze, solo per poi ritrovarle quando Bobbie viene fuori dal nulla.

“Sì, non l’ho mai visto fare in quel modo prima. E a volte il salvataggio di un film d’azione più grande e più letterale è meno efficace perché qui si tratta di rassegnazione al proprio destino, e poi improvvisamente arriva il disorientamento. Cosa sta succedendo? E riprendi a respirare. E anche il modo in cui il suono viene trasmesso lì nel mix sonoro; non riesce a sentire niente finché Bobbie non interrompe il silenzio, e poi non può dire nulla finché perché non ha aria per farlo.”

Nel finale di stagione, Alex incontra la sua prematura scomparsa per via di un ictus mentre salva Naomi. Era sempre stato questo il piano, o è stato in risposta a fattori fuori dallo schermo con l’attore Cas Anvar, che è stato oggetto di accuse di cattiva condotta sessuale?

“Mentre stavamo girando la quinta stagione, parlando davvero del tipo di storia che stavamo raccontando, ci domandavamo che tipo di cataclisma stesse arrivando. È l’inizio di una storia di guerra. Abbiamo iniziato a renderci conto che stiamo raccontando una storia di guerra che non era pesante perché non aveva conseguenze. Questo è il modo per portare a casa questo investimento emotivo, e lo percepisci bene quando inizi a temere per i tuoi amati personaggi, e quando ne perdi qualcuno, specialmente con la fantascienza. E così queste discussioni sono iniziate molto presto nello sviluppo della stagione. Ovviamente pensi ai libri, se li hai leti, quindi la morte di Fred Johnson è davvero la morte di Alex. E nei libri, Fred Johnson non muore in quello modo, quindi alla fine della giornata, questa è una scelta creativa, ed è davvero guidata dal fatto che sentivamo la storia dovesse avere un costo elevato. Quando pensi al messaggio di Naomi che ha dato a Holden fin dall’inizio, è lei che sta parlando di se stessa in pratica. Ma quando Holden l’ascolta e lei è lì, ha un contesto completamente diverso a causa del riferimento nel contesto della perdita. Queste sono decisioni difficili, ma donano realismo, peso e un vero senso di perdita a questa stagione incredibilmente epica.”

Ma ciò che dopo c’interessa è ciò che vediamo nella scena finale, una sorta di entità che arriva e fa a pezzi la nave marziana. E’ una cosa che verrà esplorata nella sesta stagione?

“Bene, è una parte enorme di ciò che accade più avanti nei romanzi, questo è certo. Ma parla anche di quello che Holden ha cercato di tenere d’occhio, perché è la sua connessione con la protomolecola, la connessione che ha sviluppato attraverso Miller e la Ring Station, è la sensazione di essere sempre stato il ragazzo che guarda con lungimiranza al percorso da seguire. Quando lui, Amos ed Elvi hanno scoperto l’artefatto su Ilus, la cosa che ha distrutto le persone che hanno creato la protomolecola all’inizio della quinta stagione, sta parlando con Fred del potenziale pericolo di quella cosa. E così, mentre l’intero sistema solare è coinvolto in questa guerra, la lotta di tutti i tristi ed egoistici interessi dell’umanità, c’è una cosa molto, molto più grande e più spaventosa nascosta nel buio, pronta a spuntare fuori. E questa è la cosa che ha sempre preoccupato Holden, ed è proprio quello di cui si sta parlando. E’ legato alla protomolecola. Non volevamo gettare tutto via perché, mentre quello che abbiamo imparato alla fine della stagione è che Marco lo stava scambiando con navi e energia nel sistema solare, tutto ciò presenta alcune significative e gravi ramificazioni per il futuro.”

