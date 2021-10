The Expanse 6: ecco il teaser della sesta e ultima stagione!

The Expanse sta per tornare prima della fine dell’anno.

La sesta e ultima stagione del drama fantascientifico prenderà il via Venerdì 10 dicembre, come è stato annunciato venerdì durante il panel del New York Comic Con dedicato allo show. Il canto del cigno di sei episodi uscirà settimanalmente di venerdì, concludendosi con il finale di serie il 14 gennaio 2022.

Quando la premiere della stagione 6 avverrà – circa 10 mesi dopo il finale della stagione 5 rilasciato a febbraio – il sistema solare sarà in guerra mentre Marco Inaros (Keon Alexander) e la sua Marina Libera lanciano attacchi di asteroidi devastanti sulla Terra e su Marte.

Potete vedere il teaser qui sotto:

“Mentre le tensioni della guerra e le perdite condivise minacciano di dividere l’equipaggio della Rocinante, Chrisjen Avasarala fa una mossa audace e invia l’ex marine marziano Bobbie Draper in una missione segreta che potrebbe cambiare le sorti del conflitto”, anticipa il logline. “Nel frattempo, nella Cintura, Drummer e ciò che resta della sua famiglia sono in fuga dopo aver tradito Marco. E su un lontano pianeta al di là degli Anelli, un nuovo potere inizia a sorgere.”

Oltre a Shohreh Aghdashloo come Chrisjen, Frankie Adams come Bobbie e Cara Gee come Drummer, i membri del cast che fanno ritorno includono Steven Strait come Jim Holden, Dominique Tipper come Naomi Nagata, Wes Chatham come Amos Burton, Nadine Nicole come Clarissa Mao e Jasai Chase Owens come Filippo Inaros.

Al momento del rinnovo della sesta stagione di The Expanse, è stato annunciato che Cas Anvar – che è stato oggetto di un’indagine per cattiva condotta sessuale nel giugno 2020 – non sarebbe stato coinvolto nella finale di serie.

Mi piace: Mi piace Caricamento...