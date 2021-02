The Expanse: i produttori della serie anticipano i piani per la sesta stagione e il “grande finale”

Io Amo The Expanse. Ormai l’avete capito. In cinque stagioni, l’incredibile serie di fantascienza basata sui romanzi di James SA Corey (lo pseudonimo usato dai collaboratori Daniel Abraham e Ty Franck) ha utilizzato il genere della fantascienza per raccontare storie complesse e dinamiche che sono diverse da qualsiasi altra cosa in TV. Non finirò mai di raccomandarvi questa serie.

Poco dopo aver visto il finale della quinta stagione (che ora è in streaming su Amazon Prime Video) i ragazzi di Collider hanno potuto parlare con i produttori Naren Shankar, Daniel Abraham e Ty Franck, quindi ecco un piccolo excursus che ha a che fare con la sesta stagione e il finale della serie. Poiché la sesta stagione di The Expanse sarà l’ultima, cosa ormai risaputa, tutti i fan sono curiosi di sapere se c’era l’intenzione di realizzare un episodio esteso per il finale della serie e quanti episodi avrebbero realizzato. Anche se non hanno rivelato da quanti episodi sarà composta l’ultima stagione, per quanto riguarda il finale della serie, Shankar e Abraham hanno detto:

“Mettiamola così. Ci saranno molte cose in quell’ultimo episodio. Mi sento come se stessimo andando alla grande, penso che stiamo per terminare la serie molto. Termineremo in grande.”

I due produttori hanno anche parlato dell’importanza di mantenere lo stile, di come la stagione 6 completerà “la storia che abbiamo iniziato con l’episodio uno della prima stagione”, se i fan possono aspettarsi un grande cofanetto Blu-ray 4K quando la serie sarà finita, e altro ancora.

Di seguito vi proponiamo degli estratti dall’intervista. Prima di tutto, quanto durerà la sesta stagione? 10 episodi? 13? Daniel Abraham non ha potuto purtroppo rispondere, ma ha detto che il desiderio è quello di fare le cose in grande. Con cinque stagioni incredibili, che faranno senz’altro la storia della televisione in merito alla qualità ed al mantenimento di questa lungo la produzione, il desiderio è quello di continuare così. I due produttori ovviamente sentono la pressione di voler offrire qualcosa di speciale per una sorta per questa serie straordinaria?

“Non so se, in questa stagione non so se ho sentito una pressione speciale”, dice Abraham, rispondendo al collega Shankar a proposito della pressione. “Penso che il team di sceneggiatori di questo show si sia sempre sentito come se ogni episodio dovesse essere buono, ogni stagione doveva essere buona. E per la maggior parte dello spettacolo, non sapevamo se avremmo avuto un’altra stagione alla fine di quella che stavamo sviluppando. Quindi abbiamo sempre cercato un finale drammatico e divertente per ogni stagione in modo che se non ne avessimo avuta un’altra, i fan si sarebbero sentiti come se avessero ottenuto qualcosa di speciale come una fine. Penso che abbiamo sempre giocato con la serie in quel modo. Quindi sì, questa stagione è insolita e sì, ne siamo consapevoli, ma non credo che abbia cambiato molto il nostro processo di sviluppo. […] per quanto riguarda lo spettacolo, ma anche con i libri, c’è il nono libro in lavorazione ora, quindi sì. La nostra principale preoccupazione è creare qualcosa di bello, perché un brutto finale può rovinare il resto.”

Star Wars: Episodio IX ne sa qualcosa in merito a questo. Ma per le persone che non hanno letto i libri, cos’hanno detto i nostro produttori di succoso circa la sesta stagione? Il terzo produttore, Ty Frank, ha preso la parola ed ha detto:

“Penso, la cosa che fa la sesta stagione è che completa la storia che abbiamo iniziato nell’episodio uno della prima stagione, in cui i marziani, i terrestri ei cinturiani si trovavano tutti in questo sistema politico incredibilmente instabile, con i cinturiani assolutamente in fondo a quella scala sociale, e tutti in lotta per il loro posto nel sistema solare. Penso che daremo un senso di completezza a quella storia in un modo molto soddisfacente. E manterremo intatto un po’ del mistero che coinvolge le forze maggiori dell’universo di cui gli umani stanno solo iniziando a prendere coscienza. Se vogliamo raccontare più storie.”

A quanto pare il processo di ripresa è appena iniziato, con una prima settimana di pre-produzione già alle spalle. Il fatto che il regista Breck Eisner, vera grande scoperta artistica di almeno 8 episodi lungo 5 stagioni (Eisner è conosciuto al cinema per Sahara, The Last Witch Hunter e il remake de La Città Verrà Distrutta all’Alba), sia al momento a Toronto per lavorare sul primo blocco di puntate è un altro dei motivi per essere entusiasti.

Ma ovviamente non c’è solo Eisner, e tutti i registi della nuova stagione hanno già il loro spazio. Con questo ritmo e gli ordini di Amazon, la stesta stagione dovrebbe arrivare all’incirca nello stesso periodo di quest’anno, ma come sempre, queste cose possono ovviamente cambiare, quindi staremo a vedere. “E’ difficile da dire“, dice Shankar, rivelando però che stanno preparando la serie per uscire dalla piattaforma di streaming con un bel cofanetto da collezione in 4K.

