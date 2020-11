The Expanse: la serie è stata rinnovata per una sesta e ultima stagione

The Expanse è stato rinnovato per la sesta e ultima stagione da Amazon Prime Video in vista della premiere della quinta stagione dello show di fantascienza, il 16 dicembre.

“Dal momento in cui ci siamo impegnati a dare vita a questo spettacolo fino a questa stagione finale, abbiamo lavorato instancabilmente per onorare la visione degli sceneggiatori”, hanno detto in una nota Andrew Kosove e Broderick Johnson, produttori esecutivi e co-CEO e co-CEO di The Expanse fondatori di Alcon Television Group. “Siamo orgogliosi di avere uno dei cast più diversi della televisione e di aver dato spazio a storie che contano. Un ringraziamento speciale a Daniel Abraham e Ty Franck, gli scrittori dei libri, e a Naren Shankar, lo showrunner della serie e produttore esecutivo. Continua ad essere un onore e un privilegio lavorare con questa squadra. Vorremmo anche ringraziare Amazon per il loro continuo supporto nell’aiutarci a raccontare questa storia nella sua interezza e per portare The Expanse a un pubblico globale.”

Lo showrunner di The Expanse, Naren Shankar, ha poi aggiunto: “La dedizione e la maestria di tutti coloro che aiutano a portare The Expanse sullo schermo sono incredibili. I nostri fan sono fantastici e non vediamo l’ora di iniziare la sesta stagione!“.

Leggi anche: una serie di nuove immagini arrivano assieme alla data di premiere ufficiale

Basato sull’omonima serie di romanzi di James SA Corey, The Expanse segue un improbabile gruppo di antieroi, tra cui il vice sottosegretario delle Nazioni Unite, Chrisjen Avasarala (Shohreh Aghdashloo), l’ufficiale di bordo James Holden (Steven Strait), e il suo equipaggio della Rocinante, nel prossimo futuro mentre viaggiano attraverso un vasto sistema solare colonizzato dall’uomo, incontrando una terribile cospirazione e una misteriosa tecnologia che minacciano di disturbare le dinamiche di potere all’interno del sistema.

The Expanse ha ricevuto apprezzamenti per la sua narrativa fantascientifica ad alta azione, realistica e visivamente sbalorditiva sia dai fan che dai critici, che attendono con ansia la prossima serie di avventure dello show.

The Expanse – che ha trasmesso le sue prime tre stagioni su Syfy, prima di essere salvato da Amazon dopo la sua cancellazione sulla rete originale di proprietà della NBC – ha pubblicato la sua stagione 4 il 16 dicembre 2019. Nello show, James ha guidato la sua squadra Rocinante sul pianeta Ilus, al fine di prevenire la diffusione di un’infezione da protomolecole. La stagione 4 si è conclusa con un cliffhanger, con un pericoloso asteroide diretto verso la Terra. Amazon Prime aveva già dato il via libera a The Expanse per una quinta stagione a luglio 2019. Lo spettacolo ha iniziato la produzione della nuova stagione a settembre 2019 e fortunatamente è stato in grado di concludere le riprese a febbraio 2020, prima dello scoppio della letale pandemia di coronavirus.

Mi piace: Mi piace Caricamento...