The Falcon and The Winter Soldier: Anthony Mackie a proposito dello scudo di Captain America

Il primo footage ufficiale di The Falcon and The Winter Soldier è emerso quando Disney + ha rilasciato un breve teaser durante il Super Bowl.

In quel filmato, Anthony Mackie è stato visto riprendere il ruolo di Sam Wilson, lanciando lo scudo di Captain America in modo simile a come faceva Steve Rogers prima di lui. Con Altered Carbon in arrivo su Netflix, l’attore si sta aprendo circa i suoi ultimi anni di lavoro, e ha rivelato che lanciare lo scudo di Captain America è più difficile di quanto si possa pensare.

“Sono rimasto sorpreso dal fatto che abbiano usato me per quella scena perché abbiamo una controfigura, un ragazzo che mi somiglia che è una specie di ginnasta e fa queste cose. Quando mi hanno detto ‘Okay, Anthony, fallo tu’ io sono rimasto sorpreso: ‘Avete appena visto quello che riesce a fare. Come potete chiedere di farlo a me?’. Sono rimasto sorpreso quando ho visto il trailer del Super Bowl e ho scoperto che hanno usato proprio la scena in cui io lancio lo scudo. Quella cosa è piuttosto pesante, pesa 5 chili. Quindi stai lì con 5 chili sul braccio tutto il giorno dopo un po’ la tua spalla non la senti più. Quindi, abbiamo alcune sequenze piuttosto interessanti di lancio dello scudo.”

Dai un’occhiata a Mackie che parla di The Falcon e The Winter Soldier nella clip qui sotto!

Anthony Mackie has become a pro at throwing Captain America's shield but it wasn't easy! https://t.co/DsZqsYHcjnpic.twitter.com/hO9xnVxOh0 — Comicbook.com (@ComicBook) February 25, 2020

The Falcon and the Winter Soldier è una serie televisiva Disney+ creata da Malcolm Spellman, con Kari Skogland alla regia, su una sceneggiatura di Derek Kolstad, Michael Kastelein e dello stesso Spellmann, e con Kevin Feige, Zoie Nagelhout e Malcolm Spellman come produttori.

La prima stagione arriverà nel 2020, e sarà composta da sei episodi.

Nel cast Anthony Mackie (Sam Wilson / Falcon), Sebastian Stan (Bucky Barnes / Soldato d’Inverno), Emily VanCamp (Sharon Carter), Wyatt Russell (John Walker / US Agent) e Daniel Brühl (Zemo).

