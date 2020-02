The Falcon and The Winter Soldier: Carl Lumbly si unisce al cast della serie Disney +

Carl Lumbly (Supergirl, Doctor Sleep) è l’attore più recente che si è unito al cast di The Falcon and The Winter Soldier, attualmente in produzione.

Il ruolo di Lumbly nella serie non è stato rivelato ufficialmente, ma secondo Deadline è possibile che l’attore possa interpretare Isaiah Bradley, alias il “Capitan America nero”.

Bradley è stato presentato nel 2003 nella serie limitata Marvel Comics “Truth: Red, White & Black” come il prodotto superpotente di esperimenti clandestini su soldati afroamericani. Si spiega che il “retrospettivo evocativo (raffigurato con immagini che evocavano i famigerati studi sulla sifilide del Tuskegee nel mondo reale) ha reso Bradley un tragico ma nobile simbolo della cultura per gli eroi afroamericani all’interno dell’Universo Marvel”.

Sarebbe piuttosto bello se Lumbly finisse per interpretare questo personaggio perché sarebbe perfetto. Non sarebbe nemmeno la prima volta che interpreta un supereroe. Negli anni ’90 ha recitato nella serie Fox, MANTIS, uno spettacolo di fantascienza creato da Sam Raimi e Sam Hamm. Ha anche interpretato il padre di Martian Manhunter in Supergirl.

Mi piace: Mi piace Caricamento...