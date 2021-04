The Falcon and the Winter Soldier e come la Marvel sta inserendo easter egg sui mutanti

Attenzione spoiler dall’episodio 3 di The Falcon and the Winter Soldier

Grandi domande sono nate attorno alla Marvel quando la Walt Disney Company ha finalizzato l’acquisto delle proprietà della 21st Century Fox nel marzo del 2019. In che modo la Casa del Topo sceglierà di incorporare elementi dei nuovi giocattoli appena acquistati – parlo degli come X-Men e dei Fantastic Four – nel sempre in crescita MCU? Il termine “mutanti” diventerà qualcosa parte di questo universo?

Da allora i Marvel Studios hanno annunciato lo sviluppo di un film sui Fantastici Quattro – e forse anche sui mutanti – ma probabilmente è The Falcon and the Winter Soldier che ha mostrato un primo acceno all’introduzione a questi elementi.

L’episodio 3, “Power Broker”, vede Bucky Barnes (Sebastian Stan) aiutare a liberare il suo vecchio avversario Helmut Zemo (Daniel Bruhl) dalla sua cella di una prigione tedesca, con grande sgomento di Sam (Anthony Mackie). Devono sapere chi ha replicato il siero del Super Soldato e immaginano che l’uomo con una profonda conoscenza dell’HYDRA sappia da dove cominciare.

Zemo li conduce in un posto chiamato Madripoor, che è un luogo direttamente tratto dai fumetti, ma non i fumetti a cui Disney in precedenza accesso per gli adattamenti. Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, aveva precedentemente dichiarato a EW:

“C’è un’ambientazione in particolare che le persone hanno già intravisto in alcuni trailer, presa dai fumetti Marvel, che non era precedentemente disponibile per noi, ma è più un easter egg che qualcosa di concreto”. Ora sappiamo che stava parlando di Madripoor.

La location, infatti, proviene dal lato X-Men dell’universo dei fumetti Marvel. Il Principato di Madripoor è un paese immaginario nel sud-est asiatico, con Madripoor che è la capitale. È diviso nella ricca città alta e nella più povera città bassa. Come Sam menziona in The Falcon and the Winter Soldier, non hanno amici nella città alta. Nei fumetti, l’isola è principalmente collegata a Wolverine. Il Princess Bar della città ha avuto un posto di rilievo nella storia dei Marvel Comics grazie allo scrittore Chris Claremont. In The Falcon and the Winter Soldier, questo bar fa la sua comparsa mentre la telecamera si sofferma sull’insegna al neon.

Un secondo abbeveratoio, il Brass Monkey Saloon, in cui Zemo conduce Sam e Bucky, è apparso in una storia di Captain America del creatore di John Walker, Mark Gruenwald.

Un altro possibile collegamento con i fumetti degli X-Men potrebbe benissimo essere la persona che Zemo sta cercando di incontrare. Selby, un suo vecchio contatto, sa che il siero dei super-soldati è a Madripoor, ma la città è gestita da una figura sfuggente chiamata Power Broker, il “giudice, giuria e carnefice” di quelle parti – Power Broker ha le sue origini nei fumetti. Selby è anche il nome di un mutante dei fumetti, uno con una padronanza del linguaggio binario del computer.

Feige ha affermato più volte in passato che realizzare un altro film sugli X-Men – oltre al terzo film di Deadpool R-rated – era già in programma nel MCU. Per ora, i risultati dei Marvel Studios che operano in questa più ampia sandbox di fumetti degli X-Men sembrano manifestarsi più come easter egg che veri rimandi, ma dobbiamo ricordare che c’è qualcosa che sta venendo costruito e che rimanda ai mutanti, ovvero la faccenda dei “blippati”.

“I fumetti sono un’ottima fonte, ma le nostre storie sono uniche”, ha spiegato a EW la regista della serie, Kari Skogland. “Possono trarre ispirazione, ma in realtà non sono fumetti, quindi i nostri personaggi possono essere unici ed evolversi senza essere costretti a seguire un sentiero. Non stiamo duplicando una storia e non stiamo duplicando un personaggio.”

