The Falcon and the Winter Soldier: ecco il trailer finale dell’attesissima serie Disney +!

The Falcon and the Winter Soldier è incredibilmente vicino alla sua uscita del 19 marzo su Disney +, ei fan di tutto il mondo sono sempre più entusiasti di giorno in giorno.

Ciò è accentuato dal buzz iniziale straordinariamente positivo per lo spettacolo, che promette azione e dramma in un mix elettrizzante. I Marvel Studios hanno aumentato il regime nella macchina marketing della serie, presentando clip nuove di zecca per aumentare ancora di più l’hype. Questo, in aggiunta alla conferenza stampa tenutasi per The Falcon and the Winter Soldier, dove il presidente Kevin Feige ha rivelato che i personaggi dello show avranno un “grande impatto” sul MCU in futuro, non fa altro che portare tutto su alti livelli.

In attesa dell’uscita dello show, è stato pubblicato online un trailer finale. Potete vederlo qui sotto:

Ecco la sinossi ufficiale di The Falcon and the Winter Soldier: “Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) si uniscono in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon and The Winter Soldier dei Marvel Studios”.

Diretto da Kari Skogland su sceneggiature scritte dallo showrunner Malcolm Spellman e Derek Kolstad, la serie vede la partecipazione di Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson / Falcon, Sebastian Stan nei panni di Bucky Barnes / The Winter Soldier, Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter, Daniel Brühl nei panni del barone Helmut Zemo e Wyatt Russell nel ruolo di John Walker / US Agent. Sono stati scelti anche gli attori Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills e Carl Lumbly.

La prima stagione della scene arriverà il 19 marzo 2021, e sarà composta da sei episodi.

