The Falcon and The Winter Soldier: Falcon, Winter Solder, John F.Walker e il Barone Zemo in outfit completi

The Falcon and The Winter Soldier è di gran lunga uno degli eventi televisivi più attesi dell’anno, soprattutto dopo l’attuale successo che Wandavision sta avendo.

Anche se non si sa ancora molto dello show, Topps Digital offre ai fan un’anteprima dei costumi indossati dai personaggi principali durante la serie tramite una nuova collezione di carte digitali per l’app mobile Topps®.

Avengers: Endgame ha visto il ritiro di Steve Rogers dal ruolo di Capitan America, qualcosa che i fan più accaniti dei fumetti sapevano sarebbe arrivato sin dall’introduzione di Falcon e Winter Soldier. Per chi non lo sapesse, sia Bucky Barnes che Samuel Thomas Wilson alla fine hanno imbracciato lo scudo e assunto il ruolo di Capitan America nei fumetti, sono stati dei momenti piuttosti importanti nella storia dei fumetti Marvel. Bucky ha preso il sopravvento dopo che Steve Rogers è stato assassinato fuori da un tribunale; chiaramente un momento definitivo che ha scosso l’intero universo Marvel. Poiché l’universo cinematografico si allontana leggermente non poco dal materiale d’origine, nessuno è stato in grado di individuare esattamente chi sarà il secondo Cap del film-verse.

Anche se il mistero persiste, grazie a Topps Digital, i fan possono dare un’occhiata in anteprima agli outfit della coppia titolare della serie. Ogni settimana per quattro settimane che precedono la prima della serie, il 19 marzo, Topps rilascerà un oggetto da collezione, ed i primi rilasciati mostrano Falcon, Winter Solder, John F.Walker e il Barone Zemo.

Potete vedere tutto qui sotto:

Uno sguardo agli outfit di Falcon, Winter Solder, John F.Walker e il Barone Zemo #LNDF pic.twitter.com/bxeCXsxjfo — Cinespression – Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) February 1, 2021

Ecco la sinossi ufficiale di The Falcon and the Winter Soldier: “Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) si uniscono in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon and The Winter Soldier dei Marvel Studios”.

Diretto da Kari Skogland su sceneggiature scritte dallo showrunner Malcolm Spellman e Derek Kolstad, la serie vede la partecipazione di Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson / Falcon, Sebastian Stan nei panni di Bucky Barnes / The Winter Soldier, Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter, Daniel Brühl nei panni del barone Helmut Zemo e Wyatt Russell nel ruolo di John Walker / US Agent. Sono stati scelti anche gli attori Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills e Carl Lumbly.

La prima stagione della scene arriverà il 19 marzo 2021, e sarà composta da sei episodi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...