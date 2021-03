The Falcon and The Winter Soldier: i due protagonisti battibeccano sull’esistenza dei maghi in un nuovo spot

Disney + ha rilasciato un nuovo divertente spot promozionale per The Falcon and The Winter Soldier. Nello spot, vediamo i due eroi che cercano di classificare i cattivi che si trovano ad affrontare.

Icattivi nella storia sono un gruppo di persone che corrono in giro con maschere di impronte di mani, con super forza, che causano tutti i tipi di caos. Il Sam Wilson di Anthony Mackie suddivide i cattivi in tre grandi categorie in cui possono rientrare: “Androidi, alieni e maghi”. Ma il Bucky di Sabastian Stan si mette a sindacafe sui maghi, perché non pensa che siano una cosa reale. Quindi i due personaggi iniziano un piccolo battibecco al riguardo.

Potete vedere lo spot qui sotto:

Ecco la sinossi ufficiale di The Falcon and the Winter Soldier: “Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) si uniscono in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon and The Winter Soldier dei Marvel Studios”.

Diretto da Kari Skogland su sceneggiature scritte dallo showrunner Malcolm Spellman e Derek Kolstad, la serie vede la partecipazione di Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson / Falcon, Sebastian Stan nei panni di Bucky Barnes / The Winter Soldier, Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter, Daniel Brühl nei panni del barone Helmut Zemo e Wyatt Russell nel ruolo di John Walker / US Agent. Sono stati scelti anche gli attori Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills e Carl Lumbly.

La prima stagione della scene arriverà il 19 marzo 2021, e sarà composta da sei episodi.

